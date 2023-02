Así será la manifestación por el "Sí a la Vida": "Una Marcha unitaria bajo un mismo color, el de la esperanza"

"Queremos decir un fuerte «sí a la vida» porque toda vida es valiosa, irrepetible e irrecuperable". Con estas palabras, la Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones "a las que les une la defensa de la vida, desde su inicio a su fin natural", han convocado este a la sociedad civil española para celebrar el Día Internacional de la Vida, que se conmemora el 25 de marzo.

No obstante, este año, esta celebración tendrá lugar el domingo 12 de marzo con la gran Marcha Sí a la Vida 2023 para facilitar la asistencia desde todas las ciudades de España a Madrid y que no coincida con otros eventos que ya estaban programados en la capital. Se trata, han explicado, "de una Marcha unitaria bajo un mismo color, el verde esperanza, y mismo lema, Sí a la Vida; a la que asistirán personas de todas las ciudades de España y de otros países de Europa para mostrar su compromiso con la vida".





El cuidado de la persona y su dignidad

Así, la Plataforma Sí a la Vida hace un llamamiento a la sociedad civil para que asistan desde cualquier punto de España "y mostrar así la gran mayoría en favor de la vida que existe en nuestro país, para que no quede oculta bajo aquellas leyes que tan alejadas están de la promoción del cuidado de la persona y su dignidad que es completa y merece ser respetada siempre, con independencia de sus capacidades, estado de salud, etapa o circunstancias en que se encuentre".



En la rueda de prensa celebrada en la mañana de este 22 de febrero para ofrecer los detalles de la Marcha, Alicia Latorre, portavoz de la Plataforma Sí a la Vida y presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida ha dicho: “Urge un fuerte Sí a la vida por los más inocentes y débiles, a quienes se considera un derecho quitarles la vida, por las madres que necesitan ayuda en su embarazo, por quienes necesitan cuidados especiales en cualquier momento de su vida, por todos. Urge dar la cara, asumir responsabilidades, no rendirse, mostrar la grandeza y valor insustituible de cada vida humana. Y también agradecer y alentar a tantos que cada día hacen el bien, tratan de resolver problemas, defienden y viven la verdad de la vida”. Por su parte, Amaya Azcona, Directora General de Fundación REDMADRE, ha señalado:“Las organizaciones de apoyo a la maternidad saldremos para decir que seguiremos prestando nuestro acompañamiento a todas aquellas mujeres que nos pidan apoyo para superar las dificultades que encuentran al conocer que están embarazadas.”





Además, Álvaro Ortega, Presidente de Fundación + Vida ha explicado "que se trata del día en el que España entera alza la voz por los que no tienen voz, el día en el que ponemos en valor lo bonito, lo bueno, la verdad: la vida, la familia, la maternidad. Los jóvenes de toda España mostraremos que somos una gran mayoría los que defendemos la vida en todas sus fases”.



Han estado acompañados de representantes de algunas de las asociaciones que forman parte de la Plataforma: Rosa Arregui directora de Adevida, Reme Losada de AESVIDA, Eva María Martín de ANDOC, Ana del Pinio de One of Us, Marta Verlarde directora de +Futuro, Oscar Rivas de de Educatio Servanda y Javier Rodirguez, director de Foro de la Familia.