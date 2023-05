El sutil detalle revelado por Nacho Abad que cambia un caso de suicidio a asesinato: "Ahora está en prisión"

Verano del 2022, en una de las ciudades con más veraneantes de nuestro país, Palma de Mallorca, y con un crimen sin resolver, o, al menos, eso se presume. Ella se llama Daniela, es colombiana de 24 años y acaba de desaparecer. Al día de presentar la denuncia, unos turistas la encuentran muerta en elmar, cerca del puerto. Sin embargo, cierran rápido el caso porque no hay signos de violencia y parece un suicidios. Pero, un año después, detienen a un hombre para el que piden prisión provisional sin fianza.¿Qué es lo que ha pasado entre medias? Pues Nacho Abad nos lo descubre y puedes escucharlo en este audio.

Audio





"Lo que podía haber sido un homicidio imprudente, puede convertirse en algo más" apuntaba José Migue Gaona en Fin de Semana, cuando le contaba el periodista y criminólogo, y también colaborador, este caso. "Esto hubiera quedado en un suicidio, y me hace pensar en cuánta gente puede morir en este país y que no se descubra que es un asesinato" zanjaba.

La sutil diferencia que marca el tipo de pena

Nacho Abad, colaborador de Fin de Semana, que siempre nos cuenta todos los detalles de los sucesos, quería contarnos en profundidad cómo sucedió este caso. Y es que en un primer momento, los investigadores creyeron que la desaparición de Daniela se trataba de un suicidio, algo que reafirmaron al encontrar su cuerpo sin signos de violencia.

"Su familia dice que antes de irse dijo que para vivir así, prefería no vivir. La Policía le dijo que eso no tenía muy buena pinta, pero tenían que poner la denuncia" nos explicaba. La conclusión, tras la "frase lapidaria" de Daniela, era obvia: había sido un suicidio.

Audio





Sin embargo, tras realizarle la autopsia, la Guardia Civil consideró que, ya que había aparecido muerta, era mejor dedicar un poco de tiempo al caso y reconstruir las últimas horas de la vida de Daniela. Hablaron con su marido y le contaron que antes de desaparecer había acudido a un local de juego.

"Piden las cámaras de seguridad y observan cómo ella aparece con dos personas más. Piden las cámaras de la zona y ven que la mujer sale del local acompañada de uno solo de los varones. Se ve cómo él lleva una bolsa tipo neceser y ella un bolso de doble asa tipo mochila" explicaba Nacho Abad.

En ese momento, se les ve desaparecer durante unos 20 minutos, momento en el que, presumiblemente, ambos empezaron a beber. Al volver a aparecer, se pudo ver cómo él empujaba violentamente a Daniela hasta que la tira al mar. Se produce una llamada de teléfono y aparecen, presumiblemente, amigos del tipo, que se agachan, se levantan y hacen todo tipo de movimientos raros.

Tras quedarse solo, él vuelve al local y en su mano tiene la riñonera que él llevaba, y el boslo de Daniela. Lo que no ha podido determinar Nacho Abad es si ella no sabía nadar o es que iba tan perjudicada por el alcohol que no pudo sobrevivir. Sea como sea, su presunto asesino se encuentra en prisión provisional sin fianza desde ayer.

Los detalles para saber si se puede encontrar a Marta del Castillo

Nacho Abad ha querido contarnos en Fin de Semanalos detalles que podrían hacer de esta nueva localización un lugar clave en la búsqueda de Marta del Castillo. Y todo, de hecho, tiene que ver con la descripción que ha hecho Miguel Carcaño del lugar en el que dejaron el cuerpo. Una descripción que, como revelaba el periodista, se la hizo al propio Antonio del Castillo. Puedes escucharlo en ese vídeo.