Nacho Abad cuenta los tres detalles por los que debe buscarse a Marta del Castillo en una zona concreta

Desgraciadamente, han pasado 14 años desde que una desaparición de una menor de apenas diecisiete años marcase un antes y un después en nuestra historia. Por supuesto, lo recuerdas perfectamente y sabes que te hablamos de Marta del Castillo, esa chica sevillana que, una tarde de enero de 2009, salió de su casa para nunca más volver.

Desde entonces, se consiguió detener a cinco personas que estaban relacionadas con ella, entre ellos, Miguel Carcaño, y se ha buscado en diferentes enclaves de Sevilla, provocado, en realidad, por la irresponsabilidad de sus asesinos y cómplices, que dan versiones contradictorias de lo sucedido e impiden a los padres de la joven cerrar el duelo enterrando a su hija.

Pero ayer ocurrió algo que ha hecho que las redes sociales ardan y que ha provocado que el nombre de Marta del Castillo vuelva a estar en todos los informativos. Y es que su padre, Antonio del Castillo, publicó un tuit en su red social, con una fotografía, en el que afirmaba que había una nueva localización en el caso, que coincide con la descripción de Miguel Carcaño, y que podría ser clave para reiniciar la búsqueda de su hija. El problema es que, puesto en conocimiento a la policía, ellos le afirmaron investigar, algo que no ha pasado de momento.

"Hace más de 6 meses, me prometieron que sería el CNP quien mirara esto con discreción a día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo. El sitio no se mira porque sí, muchos indicios" escribía en Twitter. Enseguida, la reacción no se hizo esperar y tuvo a miles de voluntarios dispuestos a cavar hasta encontrar alguna pista.

"Muchas gracias a todas esas personas ofrecidas para cavar. Después de 14 años los laterales de la zanja han dado de sí y hay más de dos metros de tierra por una anchura de 3 x 4 de tierra, solo una máquina es lo rápida en llegar al terreno del 2009, en 1 hora" explicaba después. Lo que ha llevado a Nacho Abad, periodista, criminólogo, y colaborador de Fin de Semana, a contarnos todo lo que sabe del caso.

Un lugar que Antonio del Castillo ya ha visitado previamente y que ha cavado, sin tener suerte por todos los escombros que hay."Hace seis meses hablé con Antonio, y me dijo que iba a cavar con sus cuatro hermanos. Me dijo que encontraron escombros, ropa, y que aquello es dificilísimo...Que si no se mete una excavadora, es imposible que lleguen a los restos del 2009" contaba Nacho Abad.

Pero, ¿por qué podría ser este lugar clave en la búsqueda?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los tres detalles por los que podría ser clave esta nueva localización

Nacho Abad ha querido contarnos en Fin de Semana los detalles que podrían hacer de esta nueva localización un lugar clave en la búsqueda de Marta del Castillo. Y todo, de hecho, tiene que ver con la descripción que ha hecho Miguel Carcaño del lugar en el que dejaron el cuerpo. Una descripción que, como revelaba el periodista, se la hizo al propio Antonio del Castillo.

"Se ha ido a ver a Miguel Carcaño a hablar con él, incluso Antonio, y esto es lo que le cuenta a la policía y a Antonio: "Cuando salen, su hermano se pone al volante y él está atrás sujetando a Marta, que está muerta, describe localizaciones que les dirigen a la carretera que une Sevilla con La Rinconada" empezaba explicando Nacho Abad.

Uno de los tres detalles que harían de ese lugar un sitio clave, es la gasolinea. "Llovía mucho y Miguel detecta elementos curiosos: una venta, gasolinera, palmeras y cuando pasa la gasolinera tuerce a la izquierda y luego a la derecha" explica. Una gasolinera que, como relata después Carcaño, ve mientras entierran el cuerpo.

En este nuevo lugar, se ve la gasolinera a lo lejos. El segundo detalle es la zanja y la tubería de este lugar. "Se mete en un campo y se encuentra con una zanja con una tubería grande que tiene un tope" explica el periodista. Igual, que el sitio en el que pretenden iniciar la búsqueda.

"Como la zanja estaba hecha, aprovecharon la zanja para tirar el cuerpo de Marta y volver al dias siguiente con cal. Dice que ve coches pasar, la gasolinera y que hay 4 o 5 luces en el horizonte", decía Nacho Abad. Estas luces del horizonte que son el tercer detalle, que coincide con este nuevo enclave.

"Si vas a ese punto, Antonio lo ha hecho, y ha ido de día y de noche, y coincide" explicaba. Eso sí, ha querido dejar bien claro que eso no significa que el cuerpo de Marta del Castillo esté ahí o no, si no que es un sitio en el que deben seguir buscando.