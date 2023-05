Los angustiosos audios de los pasajeros del tren asolado por las llamas en Bejís que podría reabrir el caso

16 de agosto de 2022. Un día caluroso en el que las llamas asolaban gran parte del país, pero de forma muy especial la Comunidad Valenciana. Lo que no esperaban los viajeros del tren que atravesaban Castellón, a la altura de Bejís en dirección a Zaragoza, es que les atraparan las llamas.

Se había desatado el fuego horas antes y nadie había avisado a la maquinista que conducía el tren de que en plenas vías el fuego era arrasador. Así llegó la tragedia, cuando muchos de los pasajeros, presos del pánico, rompieron las puertas del tren para poder salir, provocándose, sin quererlo, quemaduras graves.

#AUDIO ?? | La ministra de Transportes, Raquel Sánchez explica el incidente en el tren de Bejís https://t.co/kjgN8GJ0f5 — COPE (@COPE) August 24, 2022

Así muchos de ellos llegaron a llamar a los servicios de emergencias, que intentaron ayudarles a veces sin éxito. Aunque ha pasado casi un año, en Fin de Semana hemos querido repasar el caso con Nacho Abad, periodista, criminólogo y colaborador de este programa.

Era él quien nos desvelaba en exclusiva los audios de las llamadas de muchos de los pasajeros que iban en el tren a emergencias, y que son de lo más angustiosos.

Los desesperados audios que gritaban ayuda

Son varios audios los que nos ha enseñado de forma inédita Nacho Abad en COPE, aunque ya el primero de ellos era lo suficientemente impactante. "Estamos en medio de las vías corriendo, necesitamos ayuda. Nos está pillando ya el fuego, por favor" decía una de las pasajeras.

Otra de ellas, desesperada por si moría entre las llamas, llamó a su padre, quien, a su vez, llamó al 112. "Han tenido que bajar porque los están rodeando, están todos juntos porque los ha rodeado el tren. Están corriendo intentando huir, intentad mover medios aéreos, les están rodeando, no saben qué hacer" contaba.

¿Qué estaba pasando en medio del tren? Pues que la maquinista llamaba angustiada al centro de control de Adif, explicándoles que era incapaz de conducir el tren hacia ningún lado. "Nos ha rodeado el fuego, no puedo ir ni para adelante ni para atrás, no puedo mover el tren, me ha saltado alguna alarma" contaba.

La siguiente comunicación entre ambos se produce 20 minutos más tarde, cuando consiguen ir marcha atrás. Todo parecía estar en orden, pero faltaban dos pasajeras."No sé si se han ido por la carretera, me cojo el tren y poquito a poquito las recojo" decía la maquinista.

Sin dimisiones ni culpas

El caso, a día de hoy se ha archivado, pero podría incurrir en varias negligencias. Y es que nadie avisó a la conductora de la situación en Bejís y, en cualquier caso, nadie le avisó de que no era buena idea que los pasajeros bajaran. Y es que los que permanecieron en el tren no sufrieron ningún daño, mientras que los que bajaron sí.

Nacho Abad recogía el audio de la maquinista con Adif, que afirmaban no tener constancia de ningún fuego. Ella respondía que bajaran algunos, lo que confirma la versión de Isabel Irlandés, madre de dos niños pequeños que iba en el tren que, según su versión, se acercó a la maquinista y le preguntó qué debía hacer para salvar la vida de sus hijos: "baja y corre para salvar tu vida" le respondió ella.

Según su versión, les ayudó a bajar, una conducta poco adecuada. El día anterior se decretó un plan de incendios, que decía que en su evolución más desfavorables amenazase a poblaciones o vías férreas, eran de especial importancia, no hichieron nada, "el caso está archivado y hay gente que tiene quemaduras gravísimas" contaba Nacho Abad.