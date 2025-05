Juanma Castaño se sorprende por la postura del Real Madrid en la renovación de Modric: "Se da por finiquitado"

Publicado el 21 may 2025, 23:56

El futuro de Luka Modric en el Real Madrid parece haberse escrito ya… y no con final feliz. La voz autorizada de Miguel Ángel Díaz, en El Partidazo de COPE, lo dejó claro este miércoles: el club blanco no ha trasladado ninguna oferta de renovación al veterano centrocampista croata. Así lo explicó ante la sorpresa del propio Juanma Castaño, que reaccionó en directo: “Modric no tiene una propuesta para continuar y, por tanto, él se da por casi finiquitado en el Real Madrid antes del choque del sábado”.

Modric, que cumplirá 39 años en septiembre, sigue mostrando su deseo de continuar al más alto nivel. Sin embargo, el club ha tomado ya una decisión firme: no continuará más allá del Mundialito de Clubes, que se celebrará en Estados Unidos. Será entonces cuando cierre una etapa gloriosa de trece temporadas vestido de blanco, plagada de títulos y momentos inolvidables.

Alamy Stock Photo Luka Modric del Real Madrid durante el partido de La Liga EA Sports entre el Sevilla FC y el Real Madrid disputado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el 18 de mayo de 2024 en Sevilla.

“A esta hora no ha recibido ninguna propuesta de renovación por parte del club, aunque su deseo, por supuesto, era continuar”, señaló Miguel Ángel Díaz, añadiendo que Modric ya ha comunicado la decisión a algunos compañeros del vestuario.

Despedida en el Bernabéu

El próximo sábado, en el duelo ante la Real Sociedad, se vivirá una jornada de emociones intensas en el Santiago Bernabéu. No solo por la posibilidad de decir adiós a Modric, sino porque también Lucas Vázquez, Jesús Vallejo y Carlo Ancelotti vivirán su último partido en casa. Modric y Lucas aún disputarán el Mundial de Clubes, pero Vallejo ni siquiera viajará a tierras estadounidenses.

“Son tres piezas importantes en los últimos años y lo que dirían adiós en el Bernabéu. Muy importante”, apuntó Castaño durante el programa, visiblemente impactado por la noticia.

Modric llegó al club en el verano de 2012 procedente del Tottenham. En ese tiempo ha levantado 6 Champions League, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y un Balón de Oro (2018). Esta temporada, aunque ya sin protagonismo indiscutible, ha disputado 56 partidos, marcando 4 goles y repartiendo 9 asistencias. En total, suma 590 encuentros con la camiseta blanca y 43 goles anotados.

Silencio oficial… por ahora

El Real Madrid aún no ha hecho pública ninguna despedida oficial. La intención del club, según adelantó Miguel Ángel Díaz, es emitir un comunicado este viernes en el que se anuncie la salida de Carlo Ancelotti, que será confirmado como nuevo seleccionador de Brasil por parte del presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

Alamy Stock Photo Nacho Fernández y Luka Modric del Real Madrid celebran en lo alto de la fuente con el trofeo en la Fuente de Cibeles durante la celebración del Real Madrid tras ganar su 15º título de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund en Londres el 2 de junio de 2024, en Madrid.

El caso de Modric no deja de ser simbólico. Tras una trayectoria intachable y un compromiso sin fisuras, el club ha optado por no prolongar más su contrato, pese a que el croata confiaba en hilar su carrera en el Madrid con su participación en el Mundial de 2026.

Si nada cambia en las próximas horas, el Bernabéu vivirá una noche de aplausos, recuerdos y despedidas, con un Modric que se marcha como uno de los centrocampistas más importantes de la historia del club. Aquel que fue cuestionado en sus primeros meses, y que acabó por grabar su nombre entre los más grandes.