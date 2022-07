¿Sufrirá España cortes de gas?: “No va a haber racionamiento, pero sí que van a subir más los precios”

Los carburantes por las nubes, la gasolina ha subido un 54% este año, el diésel un 68%, la luz continúa por encima de los 200 euros y hacer la compra se ha convertido en un lujo con la inflación al 10,2% en España. Sánchez alertaba de que “debemos prepararnos para cualquier escenario, Putin está usando el gas como un arma más en su guerra contra Europa”. ¿Puede España sufrir cortes de suministro de gas y petróleo?

Roberto Gómez Calvet, profesor de Universidad Europea de Valencia asegura en Fin de Semana que lo que se ha tratado es de “tranquilizar en una primera fase, de explicar medidas que podrían ayudar al ciudadano a soportar tanta carga”, como la rebaja de los 20 céntimos al carburante. Así, el experto energético da por buena la advertencia del presidente del Gobierno: “El medio y el largo plazo no pintan bien, y lo más sensato y responsable por parte del presidente es avisar de una contingencia que es posible: que haya escasez de este bien básico, y te habla de posible racionamiento”.

Eso sí, Gómez Calvet no cree que vayamos a "llegar a ese nivel, pero los precios van a ser un claro indicador de escasez y en los próximos meses vamos a ver precios de lo gasolina, la energía y el gas por encima de los que estamos viendo ahora".









"Escasez, en el sentido de que no tengamos gas o gasolina, es un escenario que no se va a dar, lo que sí se va a dar son escenarios en los que vamos a aminorar el consumo, y el único mensaje que funciona de forma contundente son los precios. Tendremos que reducir porque, de lo contrario, estaremos luchando por unos bienes que son escasos y seremos nosotros mismos los que subiremos los precios", añade en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.





Cómo va a impactar la escasez energética en Europa



Las economías alemanas y del norte de Europa han confiado mucho en el gas de Rusia, no sólo para calentar las viviendas, también para la industria, como explica el experto energético. “Los gobernantes no van a permitir que la gente no se pueda calentar en invierno, de hecho el mayor consumo se hace por la vía industrial, por lo que las necesidades básicas estarán cubiertas, aunque a un precio muy alto”.

Rusia está usando al energía como un arma en esta guerra y, como detalla el profesor de la UEV “no la ha cortado del todo porque necesita las divisas que le llegan de la venta, pero está presionando”. Eso sí, incide en que, cuando llegue el invierno la llave se cerrará un poquito más. “El mensaje que ha lanzado Sánchez es muy acertado: no vienen buenos momentos y tenemos que concienciarnos de que tenemos unos recursos limitados, que hay que gastarlos de la forma más adecuada y ordenada posible porque, de lo contrario, vamos a generar una situación en la que las leyes de mercado van a subir precios y va a hacer que más gente sufra de lo necesario”, concluye.

España tenía como principal suministrador a Argelia por la facilidad de traerlo por el gaseoducto, tenemos dos, uno que pasaba por Marruecos y otro que salía de Argelia hasta Almería. El primero, que era el que más capacidad tenía, se cerró. “En estos momentos sólo tenemos activo el segundo, que no da para abastecer a España y mucho menos a Europa”.