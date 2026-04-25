Skin Care de HSN: la fórmula única nutricosmética para tu piel
Existen nutrientes que favorecen la formación de colágeno y hacen que la piel sea más resistente al daño solar
Madrid - Publicado el
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Esta mañana en Fin de Semana hemos hablado del órgano más grande del cuerpo. La Piel. ¿Lo sabías? Si queremos cuidar nuestra salud, debemos cuidar también nuestra piel. Todos sabemos que podemos cuidarla “por fuera”, pero hay productos nutricionales que también lo pueden hacer desde dentro.
Sin duda, uno de los “secretos” de la eterna juventud es la alimentación saludable, y tiene sentido, ya que existen nutrientes que, por ejemplo, favorecen la formación de colágeno y la cicatrización, o que hacen que la piel sea más resistente al daño solar.
En HSN han concentrado estos compuestos en su producto Skin Care.
Además, que llega el buen tiempo y aumenta nuestra exposición al sol, el Skin Care es todavía más recomendable.
Entra en hsnstore.com y échale un vistazo.
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