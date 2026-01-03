La Casa Blanca confirma que Donald Trump dio la orden de atacar varios objetivos militares en Venezuela

La tensión entre Washington y Caracas ha alcanzado un nuevo pico en las últimas horas. Durante la emisión 'Agropopular', el periodista David Casado ha confirmado la noticia adelantada por el corresponsal en Washington, David Alandete. La Casa Blanca ha ratificado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden directa de atacar varios objetivos militares en Venezuela.

La ofensiva de Estados Unidos

Entre los objetivos atacados se encuentran instalaciones como la base aérea de la Carlota o el cuartel de la montaña, que han quedado inhabilitados tras la operación. Como parte de la estrategia, se ha confirmado que toda la fuerza aérea de Estados Unidos ha desactivado los transpondedores de seguimiento de vuelo para evitar la localización de sus aeronaves.

"La legislación de Estados Unidos permite este tipo de ataques por orden presidencial y tiene 72 horas todavía para comunicarlo en el Congreso y en el Senado norteamericano"

Estos ataques de última hora son la consecuencia más grave de la creciente tensión diplomática que se ha venido gestando entre ambos gobiernos. Desde el pasado mes de septiembre, los enfrentamientos previos, que incluyeron varios ataques a narco lanchas, ya habían dejado un saldo de más de 110 fallecidos.

Respuesta inmediata de Maduro

La reacción del gobierno venezolano ha sido contundente. El presidente Nicolás Maduro ha firmado un decreto para pasar de inmediato a la lucha armada. Además, el mandatario ha decretado el estado de conmoción exterior tras las explosiones, que se registraron a las dos de la madrugada, hora local venezolana, coincidiendo con las siete de la mañana en horario español.