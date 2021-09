“El sacerdote, antes de casarnos, nos dijo ‘con estas edades, de procreación ni hablamos, ¿no?’”

El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, se reincorpora a Fin de Semana con Cristina, y esta semana está de enhorabuena ya que se ha casado.

Y como Emilio Calatayud no se calla ni media y es natural como él mismo, reconoce estar feliz y ser coherente con sus ideas: “Me siento recién casado como Dios manda, por la Iglesia, con todas las bendiciones, no está bien vivir en pecado. Nos casamos el viernes con la presencia de nuestros hijos y mi nieta. Una boda muy bonita y elevar nuestra vida a la categoría de Sacramento. Los padrinos han sido mi hija Alba y el padre de Magdalena, con 93 años. El coro era de mi suegra, una sorpresa para muchos”.

A pesar de su avanzada edad, Calatayud no ha dudado en dar el paso en el altar: “Me caso ahora porque la vida son etapas. Me gusta llevar las cosas legalmente y, como somos católicos, apostólicos y romanos, lo hemos hecho así, cuando a ella le han dado la nulidad. La vida sigue”. Sobre el viaje de novios, será “al Parador de Segovia, y tenemos paradas en otros”.

Emilio detalla que, aunque “los chavales jóvenes tienen miedo a la Iglesia, a mí me gusta legalizar la situación. Mi estado con una mujer debe ser como Dios manda".

Un apunte gracioso para rubricar la genial intervención: “El cura nos dijo 'de la procreación ni hablamos, ¿no?', y nosotros 'pues no, de eso no'. Y aparte yo recuperándome del cáncer de próstata, en casa con la piscina que compré porque los calores de Granada me afectan mucho".