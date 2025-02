Recorre todos los territorios que fueron de España algún día y toma una decisión con la que muchos no dan crédito: "Fue española"

Cada fin de semana, los oyentes de Fin de Semana, el programa de Cristina López Schlichting sorprenden con historias que no dejan indiferente a nadie. Desde anécdotas cotidianas hasta experiencias de vida fuera de lo común, las llamadas y mensajes que llegan al programa reflejan una diversidad de visiones y formas de vivir que enganchan a la audiencia.

Esta semana, uno de los temas estrella ha sido la pregunta lanzada en antena: "¿Dónde vivirías si pudieras elegir cualquier lugar del mundo?" Las respuestas han sido de lo más variopintas. Algunos han optado por lugares idílicos y llenos de comodidades, como hoteles de lujo o cruceros sin fin. Otros han apostado por opciones más extremas, como cuevas en la montaña o antiguas torres de telégrafo en mitad del campo. Pero entre todas las respuestas, hubo una que dejó a todos sin palabras: la de Félix, un oyente de Torrejón de Ardoz.

"SE QUEDÓ A VIVIR AHÍ..."

"Yo no me iría a un sitio en concreto sin conocerlos antes", afirmó Félix en su mensaje de voz, despertando la curiosidad de los presentadores. Contó una anécdota que conoció en un libro. Un hombre tuvo la iniciativa de recorrer todos los territorios que alguna vez fueron españoles y, tras conocerlos en profundidad, decidió en cuál establecerse.

"He leído recientemente un libro muy interesante que recoge todos los sitios que alguna vez fueron territorio español. La verdad es que es sorprendente, porque reconozco que no los conocía todos", explicó.

La idea de visitar todos los territorios que fueron españoles

La historia de este oyente no solo llamó la atención por su originalidad, sino también por el hecho de que se basaba en la experiencia real de otra persona. "Esto es un señor que ha ido recorriendo todos esos territorios. Me gustaría hacer el mismo recorrido que él y quedarme en el que más me guste", contó Félix.

el origen español oculto de alaska

Lo más llamativo de la historia es que, según relató, el protagonista del libro terminó estableciéndose en un lugar insólito: Siberia o el Ártico, "un sitio así", dijo entre risas. Posiblemente sea Alaska, debido a que fue territorio español en el siglo XVIII. Y no se fue solo, sino que se fue ahí con toda su familia. Es difícil pensar que todos harían lo mismo y se mudarían.

Alamy Stock Photo Alaska llegó a ser territorio español

Cristina López Schlichting no pudo evitar asombrarse ante esta idea y calificó al oyente como "un señor muy listo". La conversación derivó rápidamente en un repaso a algunos de los territorios que formaron parte de España en el pasado, como la ciudad de Tetuán en Marruecos, donde todavía es posible encontrar pastelerías que mezclan tradiciones españolas y árabes.

Algunos de los colaboradores del programa sugirieron otras experiencias extremas, como pasar un tiempo a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, como hace la princesa Leonor. "Ahí tienes que currar", bromeó Schlichting, mientras que otro de los tertulianos comentó que sería "una gran experiencia vital, pero quizás solo por una temporada".

La respuesta de los oyentes dejó claro que, cuando se trata de imaginar un nuevo hogar, las posibilidades son infinitas. Desde lugares recónditos hasta la comodidad de un hotel de cinco estrellas, cada uno tiene su propia idea del lugar perfecto para vivir. Pero si algo demostró Félix, es que a veces la mejor elección no está en un solo sitio, sino en el viaje en sí mismo.