La influencer 'Patri White House' nos enseña el truco infalible para que tu casa esté siempre organizada, limpia y ordenada: "Método OLÉ"

Últimamente parece que todos los españoles tenemos una obsesión impresionante por ordenar y limpiar la casa. A todos nos pasa, aunque a veces va por épocas. Incluso muchas veces apetece redecorar ciertos espacios. Por suerte, muchas personas se dedican a enseñarnos a hacerlo de la forma más eficiente para que parezca que nuestra casa es más espaciosa e incluso, gracias al juego de colores, nuestras paredes y techos nos den una sensación de paz y tranquilidad.

Una de esas personas que se dedican a ayudarnos y a ofrecernos sus consejos es la influencer Patricia Fernández, más conocida en internet como 'Patri White House', que cuenta con una comunidad de casi dos millones de seguidores en Instagram. Precisamente esta semana nos ha llegado a la redacción el último libro de Patricia. Algo así como una especie de guía llena de trucos de orden y limpieza para convertirte en decorador o decoradora profesional.

Con su innovador método "OLÉ", Patricia ha revolucionado la forma en la que entendemos la organización del hogar, y todo ello lo recoge en su libro titulado 'Organiza tu casa sin dramas'. Este sábado, en 'Fin de Semana' hemos llamado a la autora para que nos lo presente con todo lujo de detalles.

"La clave sobre todo es no acumular y dedicar tiempo a la casa. No hay varitas mágicas para que de repente todo funcione, sino que hay una serie de rutinas detrás y un trabajo en equipo de toda la familia para que cada uno mantenga ese orden en el hogar. Y al final, no tenemos que olvidarnos de que el orden, la organización y la limpieza también se consigue a través de la decoración... ese es el truco", ha explicado detalladamente para que todos entendamos el método.

