Un microbiólogo de Madrid pide que se deje de lado este hábito cuánto antes: causa 24.000 muertes al año en España

Las superbacterias son una amenaza silenciosa, pero letal. Cada año, en España, mueren alrededor de 24.000 personas por infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, según un estudio liderado por Rafael Cantón, jefe de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. En una entrevista reciente con Fernando de Haro en La Mañana del Fin de Semana, el científico explica el impacto de estas infecciones y lanza un mensaje clave: es urgente cambiar nuestros hábitos con los antibióticos.

Las superbacterias son microorganismos que han desarrollado resistencia a los antibióticos convencionales, lo que hace que las infecciones sean mucho más difíciles de tratar. Cantón explica que estas bacterias aparecen con más frecuencia en hospitales, donde hay un mayor uso de antibióticos y pacientes con factores de riesgo. “No podemos decir que un hospital sea un lugar peligroso”, señala, “pero sí es cierto que el uso de antibióticos y la presencia de pacientes vulnerables hacen que estos microorganismos sean más frecuentes”.

Las superbacterias son un problema muy real

Sin embargo, las infecciones por superbacterias no solo ocurren en hospitales. También pueden adquirirse en la comunidad, y muchas veces, el problema comienza en casa, cuando no tomamos los antibióticos de manera responsable.

El hábito que debemos abandonar cuanto antes

Cantón es claro: el uso inadecuado de los antibióticos es una de las principales razones por las que las superbacterias se han convertido en una amenaza mortal. “Hemos tomado antibióticos sin seguir las indicaciones del médico, en muchas ocasiones de forma inadecuada”, advierte.

Rafael Cantón desgrana las claves de este gran problema de salud pública

El abuso y mal uso de estos medicamentos favorecen que las bacterias se adapten y se hagan resistentes. Por eso, es fundamental dejar de automedicarse, no exigir antibióticos al médico cuando no son necesarios y seguir siempre el tratamiento indicado sin interrumpirlo antes de tiempo. “Si no utilizamos bien los antibióticos, estamos contribuyendo a que los microorganismos se hagan resistentes”, explica Cantón.

En su laboratorio del Hospital Ramón y Cajal, Cantón y su equipo trabajan en mejorar el diagnóstico de infecciones bacterianas para que los tratamientos sean más eficaces. “Nos gusta hablar de un diagnóstico oportuno: la prueba adecuada en el paciente adecuado en el momento adecuado”, explica.

Es importante cambiar de hábitos con los antibióticos

La rapidez es fundamental. Un cultivo microbiológico tradicional puede tardar entre 18 y 24 horas en dar resultados, pero nuevas tecnologías permiten obtener diagnósticos en apenas una hora. Esto significa que los médicos pueden administrar el tratamiento correcto mucho antes, reduciendo complicaciones y evitando el uso innecesario de antibióticos.

Una amenaza que supera a los accidentes de tráfico

Para entender la magnitud del problema, Cantón compara las cifras de muertes por superbacterias con las de los accidentes de tráfico en España: “Los fallecidos por superbacterias son 24 veces más que los de accidentes de tráfico. Es una cifra alarmante y tenemos que actuar ya”.

El especialista insiste en que, además del trabajo en los laboratorios y hospitales, la clave está en la concienciación de la población. “No podemos seguir viendo los antibióticos como una solución para cualquier infección. Si seguimos abusando de ellos, cada vez tendremos menos opciones de tratamiento”, advierte.