La flota pesquera española, ante la subida del combustible, por el momento, permanecerá amarrada a puerto hasta el lunes, que tendrán un encuentro con el Gobierno. El presidente de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto de Santoña (Cantabria), Miguel Fernández, ha estado en 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting para explicar los motivos del paro y las consecuencias que podremos ver en nuestros mercados.

"Vamos a empezar a notar, claramente, a partir del lunes, en los mercados centrales el desavastecimiento de pescado. Y, concretamente en Cantabria, esto ya lleva una semana", comienza contando la presentadora del espacio para dar paso a Fernández. "Para nosotros ya es insostenible el ir a la mar. El combustible, en un periodo normal de hace un año, ya se llevaba un 40% de los beneficios de la flota. Pero con la subida de tres veces más, en este momento, ya no hay... Estamos en pérdidas totalmente", explica en el entrevistado respecto al motivo por el que han decidido parar.

"Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros no podemos tener los costes al consumidor porque nosotros lo hacemos por subasta. Entonces, nuestros precios, realmente, son menores. Un litro de gasoil vale menos que un kilo de anchoas, por lo que es totalmente inviable", agrega, dejando claro que están teniendo que hacer frente a muchas pérdidas.

Asimismo, aunque principalmente exigen una negociación sobre los precios de los carburantes, también "arrastran otro tipo de reclamaciones". "Nosotros estamos un poco tarados, por los TAC de Europa. Realmente, España es una potencia en pesca, pero creo que, año tras año, vamos perdiendo posiciones. Hemos estado el número uno y, ahora, estaremos por el 20", se lamenta el presidente de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto de Santoña. "Nosotros intentamos que el pescado que no se ha pescado el año anterior, en vez de ser un 10 que pase a ser un 20...", apunta.









"Las pérdidas son tremendas"



"Nosotros siempre hemos entendido que la pesca tiene que ser sostenible porque es una despensa. Entonces, lo que no puedes es consumirla y quedarte sin nada. Por lo que pedimos algunas cosas más, pero, sobre todo, la bajada del gasoil", reconoce el pescador. "Como ejemplo, la semana pasada, el litro de gasoil de un sutidor de aquí estaba a 1,20 un viernes y el lunes va otro barco a por gasoil y se encuentra que la bajada esstá a 90 céntimos. Si es el mismo tanque que llenó de combustible el viernes ¿Cómo es posible que haya bajado de latigazo 30 céntimos?", se queja.

"Aquí hay mucha especulación y, sobre todo, lo que entendemos es que el Gobierno tiene que intentar regular un poco todo esto", insiste Fernández al respecto. Ante esto, la conductora del espacio ha preguntado sobre las consecuencias que pueden tener estos peros y si es posible que los paros sigan para adelante si no se resuelve la cuestión este lunes. "¿Esto supone que vamos a ver la desaparición de las doradas, lubinas o el mejillón de los mercados?", pregunta Schlichting.

"Posiblemente sí. Vamos a tener en cuenta que Cantabria entra en costela, que es la época de pescar el boquerón, la anchoa o la caballa porque es cuando pasan por nuestras aguas. Estos peces hacen su ruta y, ahora, nosotros estamos en plena campaña y hemos amarrado. Es decir, las pérdidas son tremendas", aclara el entrevistado.

Asimismo, reconoce que "el consumidor va a pagar muy caro lo poco que pueda llegar al mercado". "Muy caro porque habrá mucha especulación entre medias y los marineros tampoco ganan mucho. Aquí no se gana nada porque estamos parados, pero un pescador trabaja la parte. Si pescas, llevas algo para casa. Si no pescas, no llevas nada para casa. De verdad, esto se tiene que arreglar o mucha flota va a desaparecer".

