Carmen Lomana contra el Ozempic: "No se os ocurra, no hay nada más feo que una delgadez extrema"

Carmen Lomana ha vuelto a intervenir en el programa 'Fin de Semana' de COPE, conducido por Cristina López Schlichting, para repasar diversos temas de actualidad y responder a las preguntas de los oyentes. La socialité ha ofrecido su particular visión sobre asuntos como las relaciones de pareja, la controvertida moda de la delgadez extrema o el legado estilístico de la reina Isabel II.

La dificultad para encontrar pareja

A raíz de la pregunta de una oyente de 32 años sobre la dificultad para encontrar hombres maduros, Lomana ha afirmado que es "la pregunta del millón" y que es un problema generalizado. Según ella, "nadie quiere comprometerse a nada", y ha señalado especialmente a los hombres: "Yo creo que las mujeres, en este momento, están dando un ejemplo de trabajo bien hecho, de emprendedoras. (...) los hombres no quieren compromiso", sentenció.

En el debate también se han explorado otras posibles causas, como la inestabilidad económica que dificulta hacer planes de futuro. Se ha mencionado que la necesidad de tener "una casa, una independencia económica, un buen sueldo" antes de formar una familia, junto al deseo de viajar, puede retrasar la decisión hasta el punto de que "de repente la chica tiene 45 años y se acabó la maternidad", como apuntó una de las colaboradoras.

Peligros de la delgadez extrema y el Ozempic

Uno de los temas que más ha preocupado ha sido el auge de medicamentos para adelgazar como el Ozempic. Lomana ha calificado el problema como "muy, muy grande" y ha alertado de sus peligros, especialmente cuando se usa sin prescripción para una obesidad mórbida o diabetes. "No se dan cuenta lo malísimo que es, las consecuencias que pueden tener", ha advertido, mencionando el caso de una amiga que "se ha despertado, no sabía ni quién era" tras usarlo.

La socialité ha descrito la conocida como "cara de Ozempic" como un rostro con "rasgos de estar con mala salud, de no comer", y ha criticado duramente la tendencia. "Cosa más fea que una mujer seca y muy delgada, no hay", ha declarado, poniendo como ejemplo unas recientes fotografías de Demi Moore. "Tiene, en lugar de brazos, dos palos. (...) La espalda es como un mapa de huesos", ha descrito con preocupación.

Finalmente, ha enviado un mensaje directo a las más jóvenes: "No se os ocurra, no hay nada más feo que una delgadez extrema, y mucho más si es producida. Una mujer tiene que estar saludable y bien y lozana", ha concluido.

Digo lo que nadie dice, pero todo el mundo piensa" Carmen Lomana

Elegancia, vida rural y la clave de la autenticidad

Preguntada por una oyente sobre si el estilo "rancio" de Isabel II podía considerarse elegante, Lomana ha defendido que se trata de "otro concepto de elegancia" ligado a una identidad. "Ella no tenía por qué ir con la moda del momento (...). Ella iba como la reina de Inglaterra, que es lo que esperábamos todos", ha explicado, destacando la dualidad de la cultura inglesa, que combina "lo más clásico y más rancio" con "los más modernos, los más cool" sin complejos.

En un plano más personal, ha confesado que no podría vivir en la España vaciada. Aunque aprecia la calma para un retiro corto, ha afirmado ser un "ser totalmente social" que necesita la energía de las grandes ciudades. "A la semana me subo por las paredes ya", ha bromeado, añadiendo: "Cuando sea vieja, por favor, si estoy atontada, llevadme a Nueva York".

Finalmente, sobre si su característica sinceridad le ayuda o le complica la vida, Lomana cree que le reporta "más ventaja". Ha reconocido que ha aprendido a callarse más, pero que su espontaneidad es apreciada. "Digo lo que nadie dice, pero todo el mundo piensa. (...) No es ninguna pose, he sido así toda mi vida", ha asegurado.