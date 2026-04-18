El doctor Néstor Szerman: "El consumo del cannabis triplica los brotes psicóticos"

El doctor Néstor Szerman, presidente de la Fundación de Patología Dual e investigador del Hospital Gregorio Marañón, ha alertado sobre los graves peligros del consumo de cannabis, desmontando la percepción de que es una "droga blanda". El psiquiatra ha subrayado la fuerte vinculación de esta sustancia con el desarrollo de trastornos mentales severos, como los brotes psicóticos.

Qué es un brote psicótico

Szerman ha explicado que los episodios psicóticos son "uno de los trastornos mentales más graves que pueden sufrir los individuos". Durante estos episodios, la persona pierde el contacto con la realidad, experimenta delirios, que son "cosas que no pueden ser reducidas al razonamiento lógico", y sufre alucinaciones, principalmente auditivas, percibiendo estímulos que no existen.

La evidencia científica que lo demuestra

El doctor ha presentado datos contundentes para respaldar su advertencia, citando un estudio reciente de Canadá, donde el consumo recreativo de cannabis es legal. La investigación, realizada en Ontario, una provincia con 13 millones de habitantes, reveló que, dos años después de la legalización, "los episodios psicóticos, los brotes psicóticos, se triplicaron en ese período". Para Szerman, "esto es la realidad, estas son las evidencias científicas, no son opiniones ni mensajes de una manera o de otra".

Los episodios psicóticos, los brotes psicóticos, se triplicaron en ese período"

La vulnerabilidad, una ruleta rusa

No todas las personas que consumen cannabis desarrollan una adicción o un trastorno mental, pero existe un factor de vulnerabilidad que es imposible de conocer de antemano. El psiquiatra lo describe como jugar a la "ruleta rusa", ya que "no lo sabemos nosotros mismos". Una persona poco vulnerable puede sufrir un brote psicótico si consume cannabis con alta concentración de THC, mientras que alguien con alta vulnerabilidad puede experimentarlo con solo "unas caladas".

No lo sabemos nosotros mismos, esto es una ruleta rusa y es jugar a la ruleta rusa"

La relación con la esquizofrenia es especialmente alarmante. Según ha detallado el experto, en el "35% de las personas, el primer brote psicótico de la esquizofrenia" estuvo precedido por el consumo de cannabis. Cristina López Schlichting ha reforzado esta idea, señalando que los centros psiquiátricos están llenos de pacientes con esquizofrenia diagnosticada, bipolaridad o manía que "han consumido drogas durante tiempo y que están ahí por eso".

Ante la tendencia global hacia la legalización del cannabis, como ya ocurre en 38 estados de EE. UU., Canadá y Uruguay, Szerman insiste en que es fundamental "informar y educar a la población general acerca de los peligros". El mayor riesgo, concluye, lo tienen aquellas personas con antecedentes familiares de enfermedades mentales: "Si usted tiene en su familia alguien con un trastorno mental, su peligro es enormemente elevado".