La predicción de Carmen Lomana sobre Eurovisión que ha terminado cumpliéndose: "¿Qué te apuestas?"

Volvemos a casa de Liverpool con una sensación de lo más agridulce. Y no es para menos, porque el buen puesto que augarábamos para Eurovisión por parte de España se ha visto derruido. Blanca Paloma y su Eaea terminaron en el puesto 17 para decepción de muchos eurofans, que mantienen la cabeza alta tras llevar una propuesta de lo más cerrada. Pasaron muchas cosas anoche antes de las votaciones, y en Fin de Semana quisimos comentarlas todas antes de que llegara la gala. Lo que no esperábamos era que Carmen Lomana acertase con una de sus predicciones que puedes escuchar en este audio.

"¿Qué te apuestas? Nunca en Eurovisión" llegaba a decir la socialité en Fin de Semana, provocando que parte del equipo empezara a apostar en ese mismo momento. También le quiso responder en ese entonces Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión que aseguraba, con esta predicción, que el era algo más "optimista".

Una propuesta que no entendieron en Europa

Lo cierto es que la propuesta de Blanca Paloma fue una de las mejores que llevábamos en años, cerrada hasta el máximo y perfeccionada hasta el último momento, horas antes de que se presentase en el escenario de Liverpool. Era una propuesta muy nuestra, con toques flamencos y muy trabajada, pero no convenció en Europa.

Justo de lo que avisaba también Carmen Lomana ayer, que aseguraba que "nunca en Eurovisión algo aflamencado ha tenido una buena acogida en el sentido de votos, la gente no lo entiende" aseguraba.

No era su única predicción, porque quisieron hablar del resto de favoritos de la noche, entre los que se encontraba, por supuesto, Loreen con su Tattoo, que finalmente se llevó el micrófono de cristal.

"Es la reina de eurovisión reciente, ganó con Euphoria y vuelve con un perfil muy parecido, recuerda un poquito a Abba, a día de hoy, el 50% de las apuestas de pago dicen que gana Suecia" aseguraba Luis Mesa.

Ojo, porque está muy cerca de seguirle la pista Käärijä, el representante de Finlandia con su tema Cha Cha Cha. "El país está convencido de que va a ganar Eurovisión, los partidos políticos tienen de imagen la del artista, es un show muy loco y de vaciarte, es de esas canciones que las ves y mucha gente va a levantar el teléfono" aseguraba el periodista.

Quien puede quedar también en muy buena posición es La Zarra, la representante de Francia, que se presenta con su canción Évidemment, Italia, con Marco Mengoni a la cabeza, o Israel, con Noa Kirel, una candidata que recuerda mucho a Chanel con un número de baile muy complicado también.

No desacertaron del todo, ya que Suecia fue la primera y Finlandia la segunda.

