Carmen Lomana se sincera en directo y revela el proyecto secreto en el que está trabajando: "Me lo he pensado"

Llega el sábado y, con él, por fin, una de nuestras secciones favoritas de todo el fin de semana. Sí, esa en la que Carmen Lomana viene al estudio para analizar, exprimiendo hasta el máximo, todo lo que ha pasado en los últimos días en la crónica rosa. Y sí, siempre tenemos una semana cargada de corazón, con noticias que van desde la inminente boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, hasta el posible compromiso entre Paloma Cuevas y Luis Miguel.

Pero, ¿por qué centrarse solo en un tema, cuando se pueden elegir diez más? Es precisamente lo que hacemos todos los sábados en Fin de Semana, con esa sección que tanto gusta: La Hora Lomana. Hoy, por supuesto, no podíamos no preguntar a Carmen Lomana sobre aquellas cosas que más quieren saber sus oyentes: desde el complemento que no puede faltar en su armario, hasta sus actrices preferidas.

Y esta última pregunta ha sido especialmente comentada, después de que uno de los oyentes de Fin de Semana preguntase a la socialité si tiene predilección por alguna actriz, española o internacional, que le gustaría que le interpretase, llegado el momento, en la gran pantalla. Era entonces cuando Lomana se lanzaba a contar algo que nunca había contado hasta el momento: lleva mucho tiempo trabajando en algo que nadie esperaría.

El proyecto secreto en el que lleva tiempo trabajando Carmen Lomana

Si hay algo que le gusta hacer a Carmen Lomana, y así lo confiesa ella cada vez que tiene la oportunidad, eso es leer. De hecho, en este mismo sábado nos ha contado que lleva tiempo leyendo unas novelas que le están encantando y que llevan por nombre Aquitania. Y sí, esto tiene mucho que ver con el proyecto en el que está trabajando.

Porque la socialité se ha venido arriba en directo y nos ha contado que, en efecto, está escribiendo un libro que tendrá muchos tintes de su propia biografía. "Voy a empezar a escribir un libro basado en mi vida, un poco novelado. Me lo he pensado tanto porque me daba dolor de estómago, y es que yo soy muy pudorosa con mi vida" empezaba a contarnos.

"Te aseguro que da para hacer, no una película, una trilogía" contaba entre risas Carmen Lomana. Aseguraba que, título como tal, no tiene, pero que le gustaría que fuese como tituló Almodóvar una de sus películas: Dolor y Gloria, "porque ha habido mucho dolor, pero también mucha gloria y mucha felicidad" aseguraba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y sí, si se llegase a hacer una película con su biografía, a Carmen Lomana le encantaría que le interpretasen dos actrices que conoces de sobra. "Sería en diferentes etapas, Meryl Streep y Cate Blanchett. Cualquiera me fascina, y no son muy diferentes a mí. Cuando era más jovencita, me decían que yo me parecía a Cate Blanchett" explicaba la socialité en Fin de Semana.

Para Carmen Lomana, cualquiera de las dos actrices haría un buen papel para interpretar su vida, aunque, solo hay una cosa clara: no hay nadie como ella.