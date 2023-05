¿España tiene capacidad para acoger Eurovisión? Esto es lo que pasaría si Blanca Paloma ganase el festival

A pocas horas de que Blanca Paloma se suba al escenario de M&S Bank Arena de Liverpool, España se sitúa como una de las favoritas por los apostantes para ganar Eurovisión. Tan solo le superan Suecia con Loreen, la ganadora del certamen en 2012, Finlandia con una propuesta arriesgada a la par que excéntrica de la mano de Käärijä, Francia con la elegancia de La Zarra y Ucrania con TVORCHI con su propuesta de pop electrónico. Aunque, las apuestas dan como ganadora absoluta a Suecia, no sería la primera vez que un país da la sorpresa.

¿Qué pasaría si Blanca Paloma se lleva el micrófono de cristal? En COPE.es hemos analizado, con expertos del festival qué sucedería y como se lleva a cabo un evento de tal magnitud.

Los requisitos para acoger el festival

Víctor Escudero, experto en el festival de Eurovisión, relata que RTVE, que es la encargada de pilotar las candidaturas españolas en el certamen, recibiría "una caja" por parte de la UER, la organización encargada del festival, donde vienen las normas y requisitos para ser el país anfitrión el año siguiente.

¿España está capacitada para acoger el festival? Nuestros expertos consultados por COPE afirman que nuestro país puede acoger Eurovisión. De hecho, Luis Mesa, periodista de Euromovidas, nos relató que ya el año pasado, cuando Ucrania ganó, RTVE se postuló para acoger el festival en caso de que no pudiesen acogerlo. Un deber que finalmente calló en manos de la BBC. "El ejemplo base fue el año pasado. Nos quedamos terceros con Chanel y estaba la incógnita de ver quién albergaría el festival que desgraciadamente no lo podía albergar Ucrania y justo en ese momento, RTVE se ofreció a ayudar todo lo posible".

Ambos expertos coinciden en que para acoger el festival hay varios requisitos indispensables como aeropuerto internacional y una gran capacidad hotelera para los turistas que acudan a la ciudad esa semana.

Escudero nos ha detallado que también es necesario un recinto de al menos 10.000 personas, pero hay excepciones. "La de este año, que tiene la capacidad más o menos para Eurovisión, alberga 6.000, porque una vez que se monta el escenario se quedan en esos números", señaló Escudero. Además, debe de dotar de espacios como las delegaciones internacionales o centro de prensa. Para Luis Mesa también es fundamental una narrativa: "Que Liverpool sea la capital de la música en Reino Unido y que tenga la herencia de los Beatles explica que el festival se lleveahí", explicó.

No obstante, Eurovisión no es lo que se ve a través de la pantalla. El festival cambia la ciudad con "un programa social" que trae el festival a pie de calle. "En Liverpool hay un Eurovillage, que es una especie de feria con un escenario, donde hay además puestos de comida, de merchandise... y donde van a actuar artistas durante la semana". Esta es una alternativa para los fans que no han podido coger entrada y que pueden vivir el festival más de cerca. Normalmente, hay también se crea el Euroclub "el lugar donde se reúnen, después de las jornadas de trabajo, las personas acreditadas. Es como una especie de bar-disco donde se puede bailar y pasar el rato hasta antes de irse a dormir", describió Escudero. Si quieres descubrir más, escucha la entrevista a Víctor Escudero al completo en el siguiente audio.

Audio





Eurovisión, ¿un festival rentable?

A veces no es tan importante el desembolso inicial, sino lo que luego recoges. "Un festival de Eurovisión" debe de ser sostenible", apuntó Mesa. "Hemos visto ejemplos en los cuales no lo han sido por completo, pero por ejemplo en Bakú en el año 2012 deciden edificar un pabellón exclusivamente para Eurovisión". Sin embargo, hay otros casos, Lisboa en 2018 o incluso este año en Liverpool, donde "tienen un cauce de inversión menor (...) y lo que tienen que conseguir no es solo beneficios, también que no haya pérdidas", señaló.

El certamen se aleja de las grandes capitales

Aunque en principio, en caso de una posible victoria española, no hay una ciudad favorita para acoger el festival, lo cierto es que en estos últimos años Eurovisión se ha alejado de las capitales de los países anfitriones. En estos tres últimos años, las últimas ciudades en celebrar el festival han sido Turín, Róterdam y Tel Aviv. "Si se celebra Eurovisión en una ciudad tan grande, como fue el caso de Estambul, que se celebró en 2004, que es una ciudad enorme, puede acabar resultado caótico. Hay que tener en cuenta que hay un montón de desplazamientos, muchas delegaciones, unos horarios que cumplir... entonces es mucho más fácil y acogedor en una ciudad un poco más pequeña", detalló Escudero.