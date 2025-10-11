El obispo de Getafe desgrana 'Dilexi te', el primer documento de León XIV: “Estar con los pobres no es una moda ni una cuestión ideológica”

Esta semana se ha presentado el primer gran documento del Papa León XIV. Se trata de la exhortación apostólica 'Dilexi te', que versa sobre el amor hacia los pobres, y que ya nos deja entrever la personalidad del Pontífice americano y la dirección de su magisterio.

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, asegura en 'Fin de Semana' que la publicación de este documento ha sido una sorpresa, y lo que más le ha llamado la atención es el título, “al hacer referencia a la última encíclica del Papa Francisco, 'Dilexit nos”.

En este sentido, García Beltrán ha puesto el foco en la aclaración que hace León XIV al inicio de la carta apostólica, señalando que “se encontró con el borrador de este texto de Francisco y lo ha retocado y lo ha hecho suyo, estando en gran continuidad con la última encíclica”.

No es la primera vez que esto ocurre, ya que antes de renunciar al Ministerio Petrino, Benedicto XVI había avanzado en una encíclica sobre la fe' 'Lumen Fidei' que posteriormente culminó Francisco.

El titular de la diócesis getafense ha continuado explicando que 'Dilexi te' no es un texto “de la Doctrina Social de la Iglesia pese a tener muchos temas que afectan a ella, sino que es un texto profundamente teológico, donde habla del vínculo entre el amor de Dios y la llamada a estar cerca de los pobres”, ha aseverado.

"estar cerca de los pobres no es una moda ni una cuestión ideológica"

En este sentido, Ginés García Beltrán destaca que en su exhortación, León XIV expone que “estar cerca de los pobres no es una moda ni una cuestión ideológica”, sino que “es el corazón del Evangelio y dice que el afecto al Señor está unido al afecto a los pobres”.

Además, la exhortación papal pone el acento en el rol activo que cumplen los pobres en la renovación de la Iglesia y de la sociedad: “Al hablar del rostro de los pobres encontramos el sufrimiento de los inocentes. Siempre en la historia cristiana de la salvación los pobres tienen un papel fundamental, porque nos recuerdan el amor que les debemos. Por tanto los pobres no son un apéndice de la fe, sino que forman parte del corazón mismo del Evangelio”, ha sostenido el obispo de Getafe.