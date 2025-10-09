Getafe presenta su nuevo Plan de Evangelización donde la caridad, la escucha y el protagonismo de los laicos son los principales ejes

La diócesis de Getafe ha publicado su nuevo Plan de Evangelización, una propuesta pastoral que marcará la vida eclesial durante los próximos cuatro años y que tiene como pilar “servicio”.

En un comunicado, la diócesis madrileña explica que el plan está inspirado en el versículo evangélico 'Id también vosotros a mi viña', en el que han participado parroquias, delegaciones y diversas realidades diocesanas.

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, subraya en su carta pastoral de inicio de curso que este plan parte de la certeza de que “servir es amar con obras. Servir es encarnar el Evangelio en gestos concretos. Servir es evangelizar desde la humildad, la cercanía y la compasión”.

Los cuatro ejes pastorales del plan de evangelización de la diócesis de getafe

Este nuevo Plan de Evangelización cuenta con cuatro ejes. El primero de ello es la Comunión “entendida como una relación eclesial viva que se proyecta hacia la misión”.

En segundo lugar está la Misión, que es “una apuesta por el ‘primer anuncio’, especialmente a quienes se han alejado de la fe”.

La Caridad es el tercer pilar pastoral de este plan, entendida como “entrega concreta de la propia vida en gestos de amor y solidaridad”.

Por último, la Sinodalidad para “crecer en corresponsabilidad, escucha de los carismas y unidad en la diversidad”.

Getafe nombra una comisión diocesana para impulsar el plan

El vicario episcopal para la Evangelización y la Transmisión de la Fe, Jesús Úbeda, ha precisado que el Plan de Evangelización es un instrumento “para vivir en comunión y compartir una misma misión”.

“Cada parroquia, arciprestazgo o delegación deberá preguntarse cómo implementar localmente los ejes del Plan, además de alguna propuesta concreta que hará la comisión”, ha agregado.

Para acompañar este proceso, el obispo de Getafe ha nombrado una comisión diocesana de siete personas, que tendrá la misión de impulsar, apoyar y hacer seguimiento de los distintos proyectos pastorales que surjan a partir del Plan.

García Beltrán expresa su deseo de que este documento no se quede en una simple reflexión escrita, sino que se convierta en “semilla fecunda” para una Iglesia verdaderamente en salida.