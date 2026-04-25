Narciso Michavila (GAD3): "VOX no puede cometer la absurdez de poner a Santiago Abascal enfrentado a la mayoría católica española. Van a sufrir en las andaluzas"

Las próximas elecciones andaluzas se acercan en un clima de gran expectación política. Las encuestas publicadas en los últimos días dibujan un escenario abierto, con el Partido Popular rozando la mayoría absoluta y un PSOE que intenta resistir en un contexto complicado. En este tablero, el papel de Vox vuelve a situarse en el centro del debate.

La última encuesta del CIS apunta a que el PP podría quedarse a las puertas de gobernar en solitario, mientras que otras fuerzas, como Vox, experimentan una evolución incierta. En este contexto, el sociólogo Narciso Michavila analiza la situación en una entrevista en Fin de Semana de COPE, donde lanza un mensaje claro sobre el futuro del partido liderado por Santiago Abascal.

Narciso Michavila

El CIS y la batalla por la mayoría absoluta en Andalucía

Según los datos comentados en la entrevista con Cristina López Schlichting, el Partido Popular se mueve en una horquilla que podría permitirle alcanzar o quedarse muy cerca de la mayoría absoluta. “La encuesta está bien hecha y muy bien tirada”, reconoce Michavila, algo poco habitual en su valoración del CIS.

Más allá de las cifras concretas, el sociólogo destaca que el escenario político está bastante definido: “Yo sinceramente creo que la partida ya está cerrada y veo a Juanma Moreno con mayoría absoluta de forma muy clara”, señala. A su juicio, el liderazgo del presidente andaluz ha sido determinante durante la legislatura.

Juanma Moreno interviene en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP en Sevilla. A 25 de marzo de 2026

En cuanto al Partido Socialista, Michavila considera que su margen de crecimiento es limitado. “Es muy difícil que el PSOE se hunda más todavía, está en su suelo”, afirma. Aun así, recuerda que mantiene una base sólida de votantes en Andalucía, lo que podría permitirle resistir ligeramente mejor de lo esperado.

El análisis también apunta a que el contexto nacional influye, pero no es decisivo. Las encuestas, insiste, “no condicionan el voto, reflejan la realidad”, desmontando la idea de que puedan alterar significativamente el comportamiento electoral en estas semanas previas.

Uno de los puntos más destacados de la entrevista gira en torno a Vox y su futuro inmediato. Michavila advierte de que los resultados en Andalucía pueden no ser tan positivos como en otras citas electorales recientes. “En estas elecciones le toca sufrir”, indica.

Sin embargo, lanza una advertencia estratégica de mayor alcance: “Vox va a ser más determinante en el ciclo político electoral que empieza el año que viene”, explica, recordando que habrá elecciones municipales, autonómicas y generales en un corto espacio de tiempo.

Yo sinceramente creo que la partida ya está cerrada y veo a Juanma Moreno con mayoría absoluta de forma muy clara" Narciso Michavila Sociólogo de GAD3

El aviso directo a Santiago Abascal

El momento más contundente llega al final de la entrevista, cuando Michavila se dirige directamente a la estrategia del partido: “VOX no puede cometer la absurdez de poner a Santiago Abascal enfrentado a la mayoría católica española. Tienen que protegerle”, señala.

El sociólogo considera que este tipo de errores pueden tener un impacto negativo en la imagen del partido y en su capacidad de crecimiento. En su opinión, cuidar el perfil del líder es clave para consolidar el espacio político de Vox.

Más allá de las elecciones andaluzas, el análisis apunta a una tendencia más amplia en la política española. La posible mayoría absoluta del PP no eliminaría la necesidad de pactos en el futuro. “El PP se garantiza mayoría absoluta en muy poquitos sitios”, recuerda Michavila.

A. Pérez Meca / Europa Press El líder de VOX, Santiago Abascal

Por eso, insiste en que Vox seguirá siendo un actor relevante. La clave estará en cómo gestione su estrategia y su liderazgo en los próximos meses. En un contexto político cada vez más fragmentado, cada decisión cuenta.

En definitiva, Andalucía se convierte en el primer gran test de un ciclo electoral que marcará el rumbo político de España en los próximos años. Y, según Michavila, no solo se decide quién gobierna, sino también cómo se reorganiza el espacio de la derecha.