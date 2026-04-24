Susana Díaz revive el Comité Federal de 2016: "Lo tengo grabado a fuego. Fue un proceso de primarias muy duro y el partido quedó dividido mucho tiempo"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora, Susana Díaz, ha roto su silencio sobre el polémico Comité Federal del PSOE de 2016 tras la publicación de un vídeo inédito de la jornada. En una entrevista en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, Díaz ha confesado que no ha visto las imágenes ni quiere hacerlo para no revivir un episodio que fue "sobrehumano". "Lo tengo grabado a fuego", ha asegurado, calificando la jornada como "terrible".

Un recuerdo imborrable y doloroso

La dirigente socialista ha admitido el alto coste personal que supuso aquel enfrentamiento. "Como he tardado tanto en recuperarme incluso como persona, porque a mí se me hizo un traje...", ha lamentado. Según ha relatado, se le proyectó una imagen que no se correspondía con la realidad: "Se me retrató ante toda España como, no sé, una mujer mala, ambiciosa, navajera", ha explicado. Díaz ha añadido que no tener rencor le "ayuda a no volver a ver ese vídeo".

Se me retrató ante toda España como una mujer mala, ambiciosa, navajera"

El enfrentamiento derivó en unas "primarias que fueron muy duras" y que dejaron al "partido dividido mucho tiempo", afectando a su familia, amigos y "muchos socialistas que se han visto orillados". Con la perspectiva de los años, ha hecho autocrítica: "Quizá yo me equivoqué los días después en no haber hablado más", ha reconocido, aunque ha matizado que ahora, casi diez años después, le "cuesta mucho" remover el pasado.

Dos modelos de PSOE enfrentados

Susana Díaz ha recordado que en el Comité Federal de 2016 lo que se discutía eran "dos modelos de PSOE en España y dos caminos distintos". Por un lado, el que ella defendía, el de "la socialdemocracia, cuyas alianzas no compartíamos que estuvieran en manos de quienes pretenden romper la igualdad". Por otro, el que finalmente se impuso, que entendía que "determinadas alianzas a la izquierda, lo que ahora se ha conocido como el muro, era nuestro camino". A pesar del resultado, ha sido tajante: "Sigo defendiendo la misma posición que hace 10 años"

Las palabras de Díaz se suman a las del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha calificado lo ocurrido como un "intento de un claro pucherazo" y algo "bochornoso". Díaz ha afirmado que, aunque "aquello fue duro, muy muy duro", no comparte la idea de que un hecho así pueda poner en duda la legitimidad del sistema electoral español, ya que "estamos en un estado de derecho"

Críticas a los pactos actuales del PSOE

La senadora ha aprovechado para criticar la estrategia actual del partido, que considera que tiene circunstancias que "sí nos lastran". Ha defendido con firmeza que "había que romper ya con Puigdemont, había que romper con Bildu" y que ni siquiera "hubiera llegado a acuerdos con ellos". A su juicio, para que el PSOE recupere la "amplia mayoría de votantes", es necesario "revisar" las "alianzas" y "cesiones a los separatistas"

Hay que romper ya con Puigdemont, había que romper con Bildu"

En este sentido, se ha mostrado en contra de la propuesta del Govern de Salvador Illa de no renovar el permiso de residencia a quienes no hablen catalán. "¿De qué estamos hablando? ¿De discriminar por no dominar una lengua a determinadas personas dentro de Cataluña?", se ha preguntado. Para Díaz, esta medida supone "priorizar a unos frente a otros" y es "otra manera de priorización en lugar de nacional lingüística", algo en lo que ha asegurado no creer.

De cara a las próximas elecciones andaluzas, Díaz no cree que el vídeo "tenga un impacto directo", ya que "han pasado muchos años". Considera que Andalucía "no ha mutado, no se ha hecho conservadora" y que el PSOE andaluz irá "recuperando un poquito de brío". Con cautela, ha concluido que "hasta el rabo, todo es toro" y que habrá que esperar a los resultados.