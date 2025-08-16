El meteorólogo Olcina señala cuándo va a concluir, tras casi dos semanas, la ola de calor: "La segunda más importante desde que hay registros"

España se encuentra inmersa en una ola de calor que se prolonga desde hace dos semanas y que coincide con la segunda operación salida de verano, cuando millones de ciudadanos se desplazan para disfrutar de vacaciones. Las altas temperaturas se suman a un escenario de riesgo por incendios forestales, complicando la vida diaria de muchas personas y aumentando la atención sobre la meteorología.

Para analizar la situación y las previsiones, especialmente el cuándo va a concluir este calor, en 'Fin de Semana' hablamos, un sábado más, con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, quien ha descrito con detalle la intensidad del calor y qué debemos esperar en España los próximos días.

¿CUÁNDO VA A TERMINAR ESTA OLA DE CALOR?

Olcina ha detallado que todavía "nos esperan 48 horas un poco difíciles de calor". Ha asegurado que "el norte peninsular, siempre cantábrico, lo nota menos, aunque también está llegando el calor en los últimos días, por ejemplo, en Bilbao. Pero en el resto, mucho, mucho calor. No podemos decir otra cosa", ha explicado Olcina, apuntando que el calor será especialmente intenso fuera de la zona norte del país.

El meteorólogo ha recordado la importancia de situar esta ola en el contexto histórico: "Es el último coletazo y bastante intenso de esta secuencia de calor que de cumplirse hasta el lunes, como está previsto, que ya se dé por finalizada esta secuencia de calor, habríamos estado prácticamente 18 días bajo ese epígrafe, de ola de calor, oficialmente, y se convertiría en la segunda ola de calor más importante desde que tenemos registros homologados, desde el año 75 en nuestro país".

EFE Varios turistas acarrean sus maletas este viernes 15 de agosto por la plaza del Ayuntamiento de València

También ha señalado que, aunque esta ola es muy intensa, no supera la prolongada ola de calor de julio de 2015, que duró 26 días, ni la del verano de 2003, con 16 días en agosto, pero se mantendrá como una de las más significativas registradas en España.

¿Y LA SEMANA QUE VIENE?

Respecto a la evolución de la próxima semana, Olcina ha explicado que se espera un alivio moderado de las temperaturas, especialmente en el norte peninsular: "Volvemos a esas condiciones que tuvimos en la segunda quincena de julio, que fue menos calorosa, con un norte peninsular de temperaturas, incluso frescas y con paso de algún frente de lloviznas que iban regando el norte peninsular, eso va a ser así ya desde lunes en toda la fachada cantábrica española".

No obstante, ha aclarado que en el resto del país las condiciones de verano se mantendrán: "En el resto podríamos decir tiempo estable, soleado, caluroso, pero no tórrido. Baja un poco la intensidad de este calor para la próxima semana, salvo en el cantábrico, en el resto mantendremos esas condiciones de verano, de verano caluroso, aunque ya digo no con estos registros que vamos a tener por ejemplo el fin de semana".

EFE Unas personas esperan a un autobús a la sombra de una parada en una terraza de la localidad toledana de Talavera de la Reina

Olcina ha subrayado, por lo tanto, que estamos ante una situación excepcional que requiere precaución, especialmente en las zonas más afectadas por el calor intenso y los riesgos asociados, como los incendios forestales y la exposición prolongada a altas temperaturas.