Máximo Huerta: "Todos hemos soñado con volar"

Es la octava novela del periodista y escritor, y en ella relata la historia de un niño que puede volar. En ‘Con el amor bastaba’, Máximo Huerta habla sobre la belleza de las diferencias: “Como en España, que hay zonas tan opuestas a otras… Y lo creo igual con la gente. Este libro habla sobre esa belleza en la diferencia.”

Además, en la novela, Huerta reflexiona sobre la verdad y su fuerza: “Las mentiras las elegimos, como los disfraces. En cambio, la verdad viene dada. La verdad es terca, por mucho que la disfracemos. Está ahí. Pero las mentiras dicen mucho más de nosotros que las verdades… nos retratan mucho más.”

Pero tal como nombra el título, el libro gira en torno al amor: “En el amor siempre repetimos, y en la vida también. Repetimos porque tendemos al olvido, y el olvido nos hace tener los mismos errores.”

Cristina y el periodista también han charlado sobre el confinamiento y la pandemia: “Yo soy terco como una mula y llevo mascarillas quirúrgicas porque quiero sentirla como algo pasajero, no quiero que se pongan de moda.”

Muchos aún lo conocen como Màxim Huerta: “Me lo tradujeron en la tele, pero mi nombre es Máximo, aunque no me importa que me sigan llamando como antes.”

Sea Màxim o Máximo, ‘Con El Amor Bastaba’ promete ser una historia en la que todos nos sintamos identificados, porque “todos hemos soñado con volar.”