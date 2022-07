María Antonia Parejo, compañera de trabajo de Miguel Ángel Blanco: “Con un perdón no se consigue nada”

Hace 25 años España fue testigo de uno de los episodios más negros de su historia con el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco. España lo vivió desde un televisor, pero María Antonia Parejo, jurista y abogada de profesión, lo hice muy de cerca. Compañera de trabajo de Miguel Ángel, se erigió como portavoz de la familia durante aquellos fatídicos dos días.

“Miguel Ángel trabajaba con nosotros en la asesoría y, cuando ocurrió lo que ocurrió, me llamaron diciéndome que me acercara a la oficina central porque habían secuestrado a un compañero”, relata a Cristina López Schlichting en Fin de Semana de COPE. “Era incomprensible, para nosotros era un compañero, no entendíamos por qué le podrían secuestrar”. Es por eso que llegaron a ir hasta la casa familiar para mostrar su apoyo: “Nos vimos en la obligación de personarnos en la casa de los padres para estar con ellos y, los vi tan destrozados, que me presté voluntaria a ser portavoz”.

De hecho, el gerente de la consultora donde trabajaban fue concejal de Herri Batasuna en Eibar y, cuando pasó lo de Miguel Ángel llegó a escribir un texto, “dio un paso adelante, pidiendo que no le asesinaran”, recuerda Parejo.









Un gesto del Gobierno



La que fuera compañera de Miguel Ángel en Eman Consulting recuerda el esfuerzo de aquellos días por trasladar a la familia el apoyo de la gente: “Fueron momentos convulsos, de mucha incertidumbre, los compañeros intentamos hacer llegar a la gente ese apoyo y conseguir ese clamor social, fueron momentos muy tensos”.

Eso sí, recuerda la vehemencia con la que pidieron esas 48 horas un gesto por parte del Ejecutivo nacional que nunca llegó: “Lo que queríamos era un acercamiento de posturas por parte del Gobierno, que hiciesen un gesto, lo que fuera, con tal de conseguir lo que queríamos: que ETA no cumpliese su amenaza. Vimos que no se hizo quizás lo que se debería haber hecho, no sabemos el qué, pero sí se tenía que haber intentado todo para evitar que asesinaran a Miguel Ángel, aunque no sabemos si aún haciéndolo lo habrían soltado”.









El acercamiento de los presos y nuevas investigaciones



Este viernes el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidía citar como investigados a tres ex jefes de ETA que formaron parte del Comité Ejecutivo de la banda terrorista por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua. Sobre este asunto, Parejo tiene claro que es lo que hubiese querido la madre de Miguel Ángel: “Yo entiendo que, cuando a un hijo tuyo le asesinan, quieres llegar hasta el final, porque es tu hijo. La madre no sólo hubieran querido que estuviesen en prisión los que le ejecutaron sino también los que dieron la orden.

Sobre el acercamiento de los autores materiales, como 'Txapote' o 'Amaia' al País Vasco, Parejo asegura que todo “viene tarde”. “Con un perdón no se consigue nada, tiene que ser algo real. Lo que me da pena es que no se hubiera conseguido antes, para intentar salvar la vida de Miguel Ángel”.

En cualquier caso, sobre el acercamiento en concreto, la ex compañera del concejal del PP asegura que “no debiera ser así”. “Hubo un momento que el espíritu de Ermua estaba con más vigencia pero, con el paso del tiempo, todo se diluye. Los tiempos de ahora no son los de hace 25 años, se ven con más tranquilidad. Sigues teniendo tu parcela de precaución para expresar lo que opines pero no es como antes”, concluye.