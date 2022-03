López Guerrero avisa de qué pasará con las mascarillas cuando ya no sean obligatorias: "Debemos considerarlo"

El Profesor Titular de Microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero, ha advertido de lo que debemos hacer con las mascarillas una vez el Gobierno decida retirarlas en interior. Lo ha hecho en Fin de Semana de COPE donde también ha querido valorar la decisión del Gobierno de retirar las cuarentenas tanto de los asintomáticos como de los positivos por Covid con sintomatología leve.

“Tengo claro que todo el mundo que tenga síntomas de Covid o gripe, todos esos que antes iban a trabajar y te tosían en la cara, tendríamos que tender a evitarlo”, explica el microbiólogo a Cristina López Schlichting. Para el experto, dejar de perseguir a los asintomáticos no tiene ningún sentido porque nunca lo hemos hecho, “a no ser que se hiciesen un test estaban fuera del radar y han seguido dispersando el virus y sigue siendo así”, comenta.

“Lo que hay que tender, con los que tienen síntomas leves, permanezcan en casa. Hay que potenciar el teletrabajo, quédate en casa mientras tengas síntomas. El foco hay que ponerlo ahora en proteger a los más vulnerables”, concluye sobre las cuarentenas.









¿Gripalización del Covid?



“El virus no entiende de términos, si los llamamos pandemia, endemia... Va a seguir con nosotros, y en China empiezan a saberlo, saben que ya no pueden jugar al sistema de virus cero porque van a estar aislados del mundo eternamente”, sentencia López Guerrero. Y es que, tal y como apunta el microbiólogo, el virus tiene reservorios en animales, no vamos a poder erradicarlo porque va a pasar siempre de animales a nosotros. “Pero estamos en esa etapa, esa nueva realidad donde ya tenemos a más del 90% de la población vacunada, inmunizada o infectada, es por lo que hemos estado luchando, a partir de ahora los conceptos como la IA, los brotes o los casos ha dado paso a la gripalización”, añade.

“Una observación del virus desde la presión hospitalaria, el parámetro que se está considerando en toda Europa y, de momento, parece favorable”. Eso sí, el experto da un tirón de orejas al recordar que el Gobierno no ha hecho nada por frenar la aparición de nuevas olas. “No hemos los deberes ni en España ni en Europa para que esto no vuelva a ocurrir”, subraya. “Tenemos que adaptarnos al virus como hacemos con la gripe, que estamos en una temporada alta, que hay una mortalidad alta”.









El aviso sobre las mascarillas



Pero uno de los detalles más destacables de la entrevista de Fin de Semana a López Guerrero ha sido el apunte del microbiólogo sobre las mascarillas: aunque el Gobierno decida retirarlas de interiores, el experto apuesta por seguir usándolas. “La mascarilla debemos todavía considerarla importante, tanto si nos tutela el gobierno como si no, con la responsabilidad personal de que todavía puede hacer un gran trabajo con este virus”.

Además, el microbiólogo ha querido mandar un aviso sobre la importancia en el Covid de lo que está ocurriendo en Ucrania: “El virus en otras partes del mundo seguirá circulando y creando más variantes. Ucrania es un país con un porcentaje de vacunación muy bajo y 4 millones de desplazados, dentro y fuera de su territorio, suponen un reto importante a considerar”, concluye.