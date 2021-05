Lomana, atónita con el cambio físico de un político de Vox: “Era cero atractivo y ahora le encanta a todos”

La socialité Carmen Lomana se deshacía en halagos este sábado hacia un político de Vox en Fin de Semana mientras comentaba el aspecto físico de los diputados más famosos del Congreso: “Antes era cero atractivo y ahora les encanta a todos”. Un debate que surgía a raíz de la decisión del ya ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, de cortarse la característica coleta que ha sido su símbolo desde que entrase en política hace casi 10 años.

Un cambio que parece no haber gustado a la colaboradora de Cristina López Schlichting: “A mí me gustaba más con la coleta, era un postureo para hacerse el progre, pero hay que reconocer que tiene un pelo muy bonito”. Un comentario con el que no parecía estar de acuerdo la presentadora, que opina que ahora Iglesias ha ganado con el cambio: “Ahora se ha pegado un corte muy clásico y se le ha quedado una cara de pardillo que no os podéis imaginar”, insistía Lomana.









Lomana, atónita con un político de Vox



Así, la ex de 'Supervivientes' ha aprovechado para analizar los cambios en el aspecto físico de los líderes del Congreso. Concretamente, Carmen Lomana aplaudía la decisión del presidente del PP de dejarse la barba en 2019: “A mi me parece muy bien el cambio que ha hecho Casado, que con la barba da la sensación de ser un poco mayor, y antes parecía demasiado niño. No te voy a decir más serio, porque la seriedad no la da la barba, pero sí que parece más mayor”.

Pero cuando más rotunda ha sido la colaboradora de COPE ha sido al comentar el que ha sido, para ella, el cambio más drástico en el físico de un político: “Otro que ha mejorado mucho mucho es Abascal. Fotos de antes, cuando vivía en Euskadi, con el pelo corto corto, era cero atractivo y ahora le encanta a todo el mundo”. Algo en lo que la presentadora, Cristina López Schlichting, parecía estar de acuerdo: “Para empezar Santi es el doble, tiene un cuerpo atlético de gimnasio, absolutamente sexy, que no tenía entonces para nada”.









También ha tenido palabras la socialité para el aspecto de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que le “parece que le han hecho un cambio de imagen fantástico, además que ella ya con su sonrisa tiene el 50% ganado”, comentaba.

Lomana, sobre un diputado de Podemos: “Sucio, dejado”



Con quien no ha sido tan generosa Lomana ha sido con el ya ex diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que ha dejado su puesto como secretario de Organización del partido tras el proceso judicial contra él por haber agredido supuestamente a un policía. “Me parece una vergüenza, pero no porque me horroricen las rastas, pero tiene un aspecto sucio, dejado, y además ahora está con un gran problema”.

“No me gusta nada, no, no, anti empatía, no es que no sea sexy, es que me parece un espanto”, clamaba contrariada la influencer. “Tampoco me parece sexy Pablo Iglesias, yo he dicho que, en general, me gusta con pelo largo. Un hombre con pelo largo es muy sexy, Pablo no, está cansado, es el anti sexy a pesar de la fama que tiene de macho man”, insistía Lomana.

MADRID, 12/05/2021.- El diputados de Unidas Podemos Alberto Rodríguez llega al Congreso de los Diputados para asistir a una nueva sesión de control al Gobierno este miércoles. EFE/Chema MoyaChema Moya