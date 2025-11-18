Marta Sánchez desvela el motor de su carrera: "Lo más increíble es que tu música mueva corazones"

Marta Sánchez celebra 40 años de trayectoria en el mundo de la música, una efeméride que conmemora con el lanzamiento de un disco de grandes éxitos y temas inéditos. La cantante ha repasado su extensa carrera y ha confesado que, más allá de las cifras y los números uno, el verdadero motor que la ha impulsado durante cuatro décadas es el impacto de sus canciones en la vida de sus seguidores.

El refugio de sus fans

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA Marta Sánchez | Un café con Alberto Herrera Un café con Alberto Herrera Escuchar

Sánchez ha revelado que lo más gratificante de su profesión es saber que su música ha servido de apoyo a muchas personas en momentos difíciles. "Lo más bonito es saber que lo que he contado ha ayudado a mucha gente en momentos de bajones, rupturas, pérdidas familiares, enfermedad o desesperanza", ha explicado la artista.

Lo más increíble para un artista es que tu música mueva corazones" Marta Sánchez

La cantante ha compartido que ha recibido mensajes muy impactantes de sus seguidores a lo largo de los años. "Incluso me han escrito fans que se querían quitar de en medio, y mi música les ha ayudado tanto que hayan cambiado de opinión", ha afirmado. Para Marta Sánchez, este vínculo con su público "es lo que me ha mantenido todos estos 40 años", ha dado "un sentido" a su carrera por encima de las listas de éxito y, en definitiva, "lo más increíble para un artista es que tu música mueva corazones".

De 'Head Away' al fenómeno de masas

La artista ha recordado sus inicios, marcados por una fascinación por Estados Unidos que la llevó a autonombrarse "Head Away" en la playa de Silgar (Pontevedra). Hija del cantante de ópera Antonio Sánchez y apadrinada por Alfredo Kraus, la música siempre estuvo en sus genes. Antes de alcanzar la fama, llegó a escribir canciones religiosas en el colegio y sufrió una gran decepción en un casting que resultó ser para un anuncio de natillas.

Su entrada en Olé Olé llegó gracias a Patricia Kraus, la hija de Alfredo, y permaneció en el grupo durante siete años en los que se entregó "cuerpo y alma". Tras esta etapa, su carrera en solitario la convirtió en lo que casi fue "rozando el fenómeno social Marta Sánchez". La popularidad fue "abrumadora" para una joven que, con 22 años, ya era considerada un "sex symbol", una etiqueta que, según confiesa, le generaba presión porque quería que se fijaran más en su lado artístico.

Polémicas y convicciones

Uno de los episodios más complicados de su carrera fue el relacionado con la revista Interviú. Sánchez ha relatado cómo fue chantajeada después de que le hicieran fotos en topless sin su permiso en las Islas Vírgenes. Le propusieron hacer un posado pactado a cambio de que no se publicaran las imágenes robadas y una importante suma de dinero. "Como era también muy presumida en aquella época y no me apetecía salir mal y también me venía muy bien el dinero, pues dije que sí", ha admitido, calificándolo de "chantaje".

Esta decisión le costó un año sin hablarse con su padre. "Es una de las pocas cosas de las que me arrepiento en mi carrera", ha confesado. Otro tema controvertido ha sido su versión del himno de España. Sánchez ha reiterado que compuso la letra en Miami por echar de menos a su país, sin ninguna intención política. "Yo canté a España, no a ningún partido político, pero siempre se vincula la bandera a lo facha", ha lamentado, defendiendo su derecho a interpretarlo.

Lo cantaré hasta que me muera, y al que le jorobe, pues lo canto más alto" Marta Sánchez

A pesar de sus cuatro décadas sobre los escenarios, Marta Sánchez no planea una retirada inminente y asegura que todavía "hay Marta para rato" porque le "queda mucha voz". No obstante, también ha expresado su deseo futuro de poder "vivir" su vida de una forma más tranquila.