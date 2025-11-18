Julián: "Tengo un grupo de WhatsApp con mi mujer para no olvidar dónde aparco el coche. Me mando la ubicación para evitar dar vueltas a la manzana cada mañana"

Los grupos de WhatsApp se han convertido en un ecosistema donde la imaginación y las necesidades más dispares encuentran su lugar. Más allá de las conversaciones familiares o de amigos, existen comunidades virtuales para casi cualquier propósito, por muy peculiar que parezca. Así lo han demostrado los oyentes del programa 'Herrera en COPE', quienes han compartido sus experiencias en la sección 'La Hora de los Fósforos', revelando un mundo de grupos tan prácticos como surrealistas.

Grupos para solucionar el día a día

Algunos grupos nacen de una necesidad cotidiana, como es el caso de Julián. Este oyente ha explicado que tiene un grupo de WhatsApp únicamente con su mujer con un solo fin: no olvidar dónde han aparcado el coche. "Cuando me bajo, me mando la ubicación", ha confesado para evitar "dar vueltas a la manzana" cada mañana.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de coches aparcados

De una rutina diaria también surgió el grupo 'Las chicas del 27', formado por mujeres que coinciden en la misma línea de autobús para ir a trabajar.

Según ha relatado María José, lo que empezó para amenizar el trayecto se ha transformado en una sólida red de apoyo y amistad. "Nos lo pasamos pipa en el autobús", ha asegurado, y ahora organizan comidas, celebran cumpleaños y se acompañan en los malos momentos.

El nivel de organización es tal que incluso crean subgrupos para planificar los detalles. "Formamos otro grupo aparte, pues, para el regalito, la sorpresa que le vamos a hacer", ha detallado María José, demostrando que la tecnología es su gran aliada para mantener viva la conexión más allá del autobús número 27.

Un espacio para aficiones y viejos amigos

Por su parte, José Miguel es un apasionado de los grupos: pertenece a uno de fans de Disney y a otro de veteranos del Regimiento de Caballería Lusitania 8 con quienes hizo la mili.

Alamy Stock Photo Desfile del Festival de Fantasía en Main Street, EE. UU., Magic Kingdom, Walt Disney World Resort, Condado de Orange, Orlando, Florida

Además, José Miguel mantiene una curiosa tradición desde 2017: cada día envía "una frase diaria" a todos sus grupos. La del día de hoy, ha compartido, era: "Mientras más grande es la explicación, más grande es la mentira".

La artesanía también une, como demuestra el grupo de Mercedes, formado por mujeres rurales que hacen encaje de bolillos. El chat les sirve para organizar quedadas, viajes a "encuentros de bolillos" que pueden reunir a "hasta 600 personas de toda España" y celebrar sus cumpleaños.

El humor más escatológico

Finalmente, el humor y lo surrealista alcanzan su máxima expresión en la historia de Paqui. Ha revelado que sus hijos crearon un grupo llamado "el grupo de las tacas", una versión humorística de la palabra 'cacas'.

Su único propósito es que "cada día, pues, cuando vas al baño, mandas un emoticono de una taquita", lo que genera "piques y bromitas entre ellos" y lleva la comunicación familiar a un nuevo nivel.