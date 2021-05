Llegó el día clave: o pasas por el aro de WhatsApp o tendrás que renunciar a muchas funcionalidades

Siempre insistimos en la protección de los datos y la identidad en internet, algo esencial. Pero este deseo choca frontalmente con lo que los gigantes tecnológicos buscan, que es conocernos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Facebook nos quiere obligar a exponernos, y tú dirás ‘bueno, me da igual, no tengo Facebook’, pues seguro que tienes WhatsApp… sorpresa, son los mismos, así que te afecta seguro.

Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, lo explica en Fin de Semana con Cristina: “En enero lo comentamos porque lo intentaron, pero por la polémica y la controversia lo pospusieron. La fecha límite es el sábado 15 de mayo y o te sumas a las actualizaciones o te atienes a las consecuencias. En ellas desgranan todo y el resumen es que WhatsApp, desde ahora, ofrece un servicio de comunicación con las empresas mucho más actualizado y, para ello, va a usar la infraestructura tecnológica de Facebook: los servidores, las bases de datos, etc., con lo que aunque juran que no se van a compartir los datos, todo se guarda en el mismo sitio y mucha gente duda de que se vaya a mantener una muralla entre los datos de una y otra app. También te dicen que puedes, en cualquier momento, renunciar a algunas funcionalidades de WhatsApp para que estos datos no se compartan”.

¿Qué ha hecho nuestra ‘cerebrito’, como le llama cariñosamente Cristina? “Todas las soluciones son drásticas, la primera es irse y usar otras apps de mensajería, como Telegram, Line… y son muy populares. La segunda opción, y es la mía, es darles un voto de confianza y aceptarlo, pero con cuidado. Si estás chateando con un amigo y al poco te llega una notificación de Facebook proponiéndote ser amigo, ahí ya están cruzando los datos. La diferencia es que algunos se van a compartir con fines comerciales y quiero ver qué pasa y si la situación se pone drástica o me voy o reduzco las funciones”.

Cambiando de tema, Stella analiza las criptomonedas: “En diciembre lo hablamos. Es un dinero virtual, no respaldado por un banco central o una autoridad monetaria, solo existe en internet y se crea a través del minado, una especie de acertijo matemático para el que hay que responder un algoritmo y, a través de muchos ordenadores, quien lo resuelva primero, gana la criptomoneda y se lleva este dinero virtual. Te tienes que meter en algunas de las plataformas que hay para compra, que hay muchas, pagas y ellos se encargan de hacerlo”.

La CEO de Pentaquark Consulting detalla que “otros desarrolladores dijeron ‘vamos a crear una criptomoneda que sea un ‘meme’, y pusieron en marcha el ‘dogecoin’, que es la moneda con la cara de un perro, una broma que se les ha ido de las manos y se ha multiplicado por 30.000 veces su valor y ahora vale más que muchas empresas muy grandes”.