Angustia y mucho dolor físico: el duro testimonio de Isabel tras dos años en lista de espera para operarse

Quédate con este dato, porque te va a impresionar. Casi 800.000 personas en España. Sí, esas son las que están en lista de espera de una intervención quirúrgica en nuestro sistema sanitario público. Supuestamente, se trata de operaciones menores, no urgentes, pero se pueden ir agravando con el paso del tiempo si no les dan solución.

De hecho, nunca ha habido tantas personas esperando una operación. Eso sí, tenemos que decirte que varían mucho los tiempos de espera según la comunidad autónoma desde la que pidamos la cita, aunque, de media, tenemos que esperar unos 122 días para someternos auna intervención, o sea, unos cuatro meses.

?? Mucha lista de espera y plazas insuficientes: la dura realidad de la psicología clínica en la sanidad pública https://t.co/myGwGvQbAb — COPE (@COPE) January 15, 2023

En Madrid, ese número se reduce a 63 días, en el País Vasco, a 73 y, en Navarra, a 85. En contraposición, tenemos a Canarias, con 157 días de espera, los mismos que Castilla La Mancha o Cataluña. Pero, ¿por qué tantos días de espera? Pues se lo preguntamos desde Fin de Semana de COPE a Carmen Flores, la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente.

"Llevamos muchísimos años con un incremento de la lista de espera y teníamos que llegar a esta cifra escandalosa. Si no se ponen medios ni profesionales, no va a seguir disminuyendo la situación" comenzaba explicándonos. Para ella, esta situación es grave porque, aunque se diga que las operaciones son livianas, lo cierto es que pueden convertirse en algo grave y de urgencia.

Las cifras que te dábamos, por cierto, son al cierre de 2022, unas cifras que han crecido en un 12% respecto al 2021. "Lógicamente cada vez es mayor. Lo más importante no es tanto lo que dicen las autoridades sanitarias, sino la realidad, que es otra con un tiempo de espera muy superior a lo que dicen".

La agonía de no poder ser operada

Lo cierto es que, como nos contaba Carmen Flores, las cifras que se dan desdelas comunidades autónomas, son irreales, ya que los tiempos de espera, en realidad, son mayores. Pero, ¿por qué pasa eso? "Desgraciadamente, nos denuncian que hay una "trampa", de poner en tratamiento a una persona que necesita inntervención y así no está en lista de espera" explicaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Algo que le pasa a Isabel Quintana. Ella tiene 63 años, vive en Asturias, y lleva muchos más días esperando que la media. De hecho,unos 600, casi, dos años. En 2019, le detectaron, gracias a una gastroscopia, una hernia de esófago y unos pólipos gástricos. Enseguida, le dijeron que tenía que hacerse otra prueba, y hasta 2021, no le llamaron. "Esa fue la primera vez, me dijeron que me llamarían en unos meses para una segunda vez, que seguramente no iba a ser suficiente y tendría que haber una tercera. Me ponen tratamiento pero no he vuelto a tener noticias" explicaba.

Y aquí sigue, sin noticias. "Según me comentaron, hay muchísima espera porque en gastroscopias tienen pocos medios e influye que hay pocos anestesistas" explicaba con angustia. Intentó por todos los medios que volviesen a darle cita, porque le generaba mucho dolor físico, molestias, y ansiedad. "Me dijeron que si no me llamaban, es que la cosa no sería demasiado grave" explicaba.

Ella no lo siente así, por eso, puso una reclamación a la cual no le han contestado. El siguiente paso, es denunciar. Algo que le recomienda Carmen Flores, que dice que, después de haber puesto la reclamación, lo que hay que hacer es ir aljuzgado con "una denuncia por denegación de asistencia"

¿Qué se puede hacer, entonces, si no te atienden? Pues a eso te responde, aquí en Fin de Semana, Carmen Flores: "Tiene que hacer un escrito en el que expliquen la situación y diciendo que culquier situación de agravamiento que pase, responsabilizan al hospital. Si no recibe respuesta, denunciará por denegación de asistencia. La otra opción es mandar un burofax a la Consejería de Sanidad" sentenciaba.