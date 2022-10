La nueva forma de ir al médico sin lista de espera: cuando quieras y donde quieras

Laslistas de espera en la sanidad española es uno de los inconvenientes que tiene la sociedad. Seguro que, en algún momento, te has visto en esta situación: pides una cita en tu centro médico con un especialista y, a lo mejor, hasta dentro de tres meses no te dan fecha para que acudas. Y es que, aunque en el último informe semestral presentado por el Ministerio de Sanidad -que aparecía en mayo de este año, pero hacía referencia a datos del 2021- el tiempo medio de espera ha bajado respecto a lo que hubo en la pandemia, este sigue siendo muy alto. "Hablamos de 89 días, prácticamente tres meses para la primera consulta con el especialista. Y 123 días, casi cuatro meses, para una intervención quirúrgica, y no parece que vaya a descender este plazo. De hecho, han aumentado unos días las listas de espera respecto a los últimos datos", explicaba Manuel Vivas, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a COPE, analizando las últimas cifras del informe.

Manuel ha enumerado dos de las consecuencias que suponen las listas de espera en la sanidad pública: "Uno es el descenso de la calidad de la atención sanitaria pública y otro es el impulso de la contratación de seguros privados para quien se lo pueda permitir", enumeraba. Para los expertos, esta situación es "preocupante". Por este motivo, en COPE hemos querido descubrir alternativas para evitar las listas de espera, tanto en la sanidad pública como en la privada.

Las alternativas

Una de las alternativas que hay en la sanidad privada para evitar listas de espera es VidasPrime, un proyecto destinado a "transformar el modelo sanitario actual" -ya sea en pacientes, como en el profesional médico-, tal y como asegura su director general Miguel Goyanes a COPE, añadiendo que lo que hacen es buscar "soluciones que sean más eficientes y más satisfactorias para las dos partes", y así "facilitar el acceso a profesionales médicos para el paciente", además de no tener que esperar.

"Gracias al equipo de enfermería que tenemos dentro de casa, te ayuda a poder escoger la opción médica correcta. Y esta es la principal diferenciación que hay con el mundo tecnológico y con las herramientas tecnológicas sobre salud que hay ahora mismo", explicaba Goyanes. La principal ventaja de este nuevo proyecto, además de evitar listas de espera, es que el paciente encuentre al especialista más indicado para su patología: "Siempre es el paciente el que contacta y siempre es el paciente el que se enfrenta a distintas trabas, a veces listas de espera, a veces ciertas limitaciones burocráticas que llevan al paciente a no poder acceder en tiempo y forma al especialista que necesita. Y con este proyecto sucede lo contrario. Es el doctor quien contacta con el paciente, ya que la herramienta de VidasPrime deriva las solicitudes médicas a los doctores que pueden solventar la necesidad del paciente. Así, el profesional médico le ofrecerá una solución a nivel de consulta, tratamiento o lo que requiera dicha solicitud", desarrollaba el director general.

"Tenemos el compromiso de ofrecer al paciente una solución médica en menos de 48 horas", explicaba, añadiendo que, muchas veces, el paciente acude con urgencia por un tema puntual: "Son capaces de dar una solución en menos de 24 horas. Hemos tenido pacientes que nos han pedido consulta en un día y en el mismo día ha podido ver al especialista", contaba Goyanes, resaltando la rapidez con la que se movían y destacando que ellos encuentran al mejor especialista que se adecue con la patología que el paciente necesita.

Además de alterntivas en la sanidad privada, también las hay en la sanidad pública. Según ha explicado Manuel Vivas, portavoz de la OCU, en algunas comunidades autónomas es posible pedir un adelanto de la cita, sobre todo cuando es un área única como es el caso de Madrid, que toda la Comunidad es la misma zona: "Si consideras que tu lista de espera es muy larga, puedes tratar de pedir que te cambien a otro centro de salud para que la intervención se acelere y, a lo mejor, puedes recortar algunas semanas e, incluso, algún mes esa lista de espera. Es una posibilidad que ofrecen algunas comunidades autónomas", destacaba Manuel Vivas, añadiendo que se hacía a través de una llamada de teléfono.