Imposible entrar sin cita previa en la Seguridad Social: lo que tienes que hacer si no te dejan acceder

Colapso y más colapso en cualquier sede de la Seguridad Social. Una frase que, seguro, te suena mucho y has oído a lo largo de estas semanas y es que, aunque no te haya pasado a ti, seguro que conoces a alguien que se encuentre en esta situación. Sí, ya sabes, alguien que esté intentando realizar un trámite administrativo y le esté siendo imposible.

Ya sea porque no te cogen el teléfono, o porque te es imposible encontrar cita, lo cierto es que intentar tener hueco, es algo de lo más complicado. Pero, la cosa se dificulta más cuando ni siquiera puedes acceder a un edificio de la Seguridad Social sin cita previa. Es decir, necesitas cita para tener una cita, algo que bien podría calificarse de kafkiano.

Y algo que, por cierto, le ha pasado al columnista de ABC, Pedro García Cuartango, que contaba en el medio, que le habían impedido acceder a la sede de la Seguridad Social en Madrid sin cita. En otras palabras, imposible acceder a ningún recoveco de la administración pública.

"Si le ha pasado a él, que es inteligente, no tiene agobios, imagínate a la de personas que les está pasando, que estñan todavía más desprotegidas. Esto que está denunciando, es algo que afecta a muchas personas que están todavía más indefensas" contaba en La Tarde Daniel Gascón, también escritor y columnista.

Y es que, como bien apuntaba, es una situación que nos deja a todos de lo más desprotegidos por lo que, aquí en COPE, nos hemos preguntado qué podemos hacer si nos encontramos en el medio de un colapso administrativo que no nos deja avanzar.

Todo lo que debemos hacer si no nos dejan acceder al sistema administrativo

Para resolver esas dudas, en La Tarde de COPE hemos llamado a Diego Gómez, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, que nos explicaba, desde el primer momento, que no nos pueden denegar el acceso a ningún edificio de la Seguridad Social. Entre otras cosas, porque es ilegal que la única vía para acceder a la administración presencialmente sea con cita previa.

"Lo dice la constitución, la administración está obligada a cumplir aquello que han aprobado nuestros representantes. Cuando se aparta de la ley, la administración no es nada" explicaba en COPE el abogado y profesor.

Y, ¿qué pasa con las llamadas telefónicas? ¿Cómo es posible que no sean contestadas? Pues el profesor Diego Gómez lo tiene claro: "En la carta de servicios se dice que se comprometen a la atención directa del 70% de las llamadas dentro del horario establecido. Me da a mí la risa" comentaba jocoso.

Más de lo mismo cuando se trata de algo tan básico como denegarte el acceso a un registro o sede de la Seguridad Social, algo que es totalmente ilegal, como apuntaba, porque "es algo básico del ejercicio de derechos" comentaba.

Ahora bien, por muy ilegal que sea, es posible que te pase. Es entonces cuando nos preguntamos qué es lo que podemos hacer ante esa situación que, entre otras cosas, nos deja de lo más indefensos. Pues bien, ante esa situación, el profesor explicaba que lo que hay que hacer es "quejarse". "Que digan que esto no se puede hacer, que te están imponiendo algo por la fuerza. No quiero que nadie se enfrente a los guardias de seguridad, que, al final, son unos mandados, pero no puedes aplicar e imponer la fuerza" explicaba.

Para enfrentarlo, dos mecanismos básicos: "Tenemos que presentar una reclamación para que tengan por escrito una exigencia de eliminación de la cita previa, que es ilegal" empezaba contándonos como primer mecanismo. El segundo, también por escrito pero, esta vez, una queja "dirigida al jefe de servicio, recordándole que está haciendo algo que no es conforme a la legalidad" sentenciaba. Un sistema que cada vez se encuentra más colapsado y que, finalmente, tiende a derivar en un mercado negro de venta de citas previas.