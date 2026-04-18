Kimberley y Jillian Raluy, acróbatas: "En el circo hay mucho sacrificio en todo; hacer un número es complicado y tienes que estar listo en cualquier momento del día"

Con motivo del Día Mundial del Circo, 'Fin de Semana' ha contado con la presencia de Kimberley y Jillian Raluy, quinta generación de una familia circense y pioneras como dúo femenino en los juegos icarios. Las hermanas, de 30 y 28 años, han compartido los detalles de una vida nómada dedicada por completo al espectáculo en el Circo Raluy Histórico, donde celebran la jornada con dos funciones en Igualada.

Una vida de sacrificio y disciplina

Para las hermanas Raluy, el circo no es un trabajo, sino "un estilo de vida". En la entrevista, Kimberley ha explicado que lo han "vivido desde siempre" y lo llevan "en la sangre". Esta realidad implica una gran disciplina desde una edad muy temprana, donde es necesario compaginar los estudios con los duros entrenamientos de circo. Es una "vida en aventura constante", marcada por los viajes y una rutina muy alejada de la convencional.

Vivir en una caravana es el día a día para la familia Raluy. Aunque Kimberley asegura que en ella se sienten "seguros y a gusto", también reconoce la otra cara de la moneda. "Tienes que estar dejando constantemente a tus amigos", ha señalado sobre los desafíos de estar siempre girando. Esta vida itinerante también supuso un reto educativo, cambiando de colegio cada una o dos semanas: "Cuando eres niño, ser el nuevo de la clase no es tan cómodo", ha confesado Kimberley.

Jillian Raluy ha querido desmentir la idea de que el circo es solo para los más pequeños. "La gente siempre piensa que el circo es para niños, y en cambio, es para todo tipo de público", ha afirmado. Según la acróbata, al espectáculo acuden "niños, parejas de jóvenes, de amigos, familias enteras", y confirma que "lo disfrutan a todas las edades".

La evolución del espectáculo

El circo ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas. Jillian ha explicado que se han ido adaptando a los nuevos tiempos, destacando que dejaron de trabajar con animales "desde antes de que se prohibiesen aquí, en Cataluña". La evolución, según ha comentado, se ha reflejado en todos los aspectos del show: "en coreografías, en música, en vestuario, ha tenido una evolución muy grande".

Kimberley ha reconocido que la salida de los animales fue un cambio difícil, ya que son "una parte muy importante de nuestra historia". Sin embargo, considera que "es justo que las cosas cambien" y que ahora es el momento de "sacar nuestra parte más artística y dejarlos a ellos más tranquilos". Este proceso de adaptación ha sido clave para la supervivencia y modernización del espectáculo circense.

Pioneras y un físico a prueba

Las hermanas Raluy forman el primer dúo femenino de juegos icarios, una disciplina acrobática donde una portora impulsa con los pies a la acróbata que realiza saltos y giros. Sobre las cualidades necesarias, Jillian destaca la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio, no solo en el entrenamiento, sino también en "la alimentación" y en la preparación "mentalmente", ya que "tienes que estar listo en cualquier momento".

Preguntada por si existe un límite de peso o altura para ser acróbata, Kimberley ha negado que haya "una regla". Ha admitido que a ella le costó más que a su hermana, quien "nació con el físico de gimnasta", pero subraya que lo más importante es la perseverancia. "Principalmente yo creo que es la constancia, la pasión y las ganas, porque al final cualquier persona puede llegar a hacer cosas increíbles", ha concluido.

Actualmente, el Circo Raluy Histórico se encuentra en Igualada hasta el 26 de abril. Posteriormente, su gira continuará en Vilanova y Terrassa en mayo, antes de comenzar la temporada de verano en la Costa Brava a partir del 27 de julio.