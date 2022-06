Jaime Peñafiel destapa el consejo que le dio Isabel II al Rey Emérito: "Me lo contó Don Juan Carlos"

Jaime Peñafiel, el veterano periodista de la Casa Real se pasaba esta mañana por los micrófonos de 'Fin de Semana COPE' para hablar de su nuevo libro "Alto y claro. Los secretos que nunca he contado", donde repasa su vida y toda su carrera profesional a través de distintas anécdotas. Durante la entrevista, no ha dudado en contar su experiencia al pasar el covid - 19, enfermedad que le tuvo, como el mismo apunta, cara a cara con la muerte. A pesar de ello y tras haberla superado, a sus casi noventa años (los cumplirá el próximo 13 de junio), sale a andar todos los días 7 kilómetros y tan solo se alimenta una vez al día.

Tampoco ha escatimado en hablar sobre las amenazas que ha llegado a sufrir a lo largo de su carrera profesional, como la denuncia de su amigo el marqués de Villaverde para que "revelara las personas que me habían vendido las fotos de Franco", además de recordar a su hija fallecida Isabel. Pero, ya metiéndose en la materia a la que se ha dedicado hasta hace unos años, Peñafiel no se ha quedado atrás a la hora de hablar sobre las últimas polémicas de la Casa Real española. Y es que, además de comentar la reciente visita del Rey Emérito a Sanxenxo, que derivaron en comentarios algo desagradables por parte de la oposición, como fue el caso de Alberto Garzón, el granadino ha recordado una anécdota que vivió Juan Carlos I en Inglaterra junto a la reina Isabel II.

"Me lo contó Don Juan Carlos"

Tal y como contaba Peñafiel, entre los múltiples viajes de Juan Carlos I a Inglaterra, destaca uno en particular donde su reina, Isabel II, quien además es familiar lejano del emérito, le espetó que "un rey no abdica nunca", algo que el invitado de hoy no entendía ya que, al parecer, en estos últimos días ha podido conocer que en el momento de la abdicación de Don Juan Carlos hubo alguien que colaboró en ello, lo que el experto en casas reales considera "un complot" en el que todos los miembros de nuestra monarquía parecieron mostrarse de acuerdo. "Ahí los tienes, ya me gustaría que la monarquía española fuera como la británica", añadía haciendo referencia a las palabras y al modo de ver este tipo de situaciones la monarca de Reino Unido, con la que se muestra totalmente de acuerdo.

Doña Sofía y cómo hay que llamar a la reina Letizia

Hace tan solo una semana, el veterano periodista mantenía tambien una conversación en 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera en la que, aparte de hablar sobre su nueva obra, comentaba la manera en la que habría que dirigirse a la actual reina de España.





Y es que fue doña Sofía quien en una entrevista con Pilar Urbano la que "enseñaba" como había que llamar verdaderamente a los Jefes del Estado. "Yo no soy Reina, soy la consorte del Rey", apuntaba. Por lo tanto y de esta manera, Felipe es el Jefe del Estado y Letizia no, lo que nos ayuda a ser algo más correctos a la hora de dirigirnos a ellos.