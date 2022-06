Jaime Peñafiel, 'Alto y claro': “A Juan Carlos I le dijeron que Carmen Calvo había decidido que se debía ir"

Jaime Peñafiel no sólo cuenta con 90 años, buena salud y una longeva carrera periodística, sino toda una serie de anécdotas. Sombras que el propio escritor asegura que ha querido “iluminar” en su nueva novela 'Alto y claro. Los secretos que nunca he contado', que presenta tanto en la Feria del Libro como en Fin de Semana de COPE con Cristina López Schlichting. “Llegar a los 90 años es muy jodido”, confiesa el periodista. “Es una llegada terrible, es la última década de un hombre, y más vale. Yo soy alegre, pero entrar en 90 es duro, es que es un tope”.

Y es que Peñafiel pasó por un momento de salud muy delicado en el que el Covid le tuvo, como él mismo apunta, cara a cara con la muerte. “Yo tuve tiempo de reflexionar sobre la muerte porque la vi, hasta el extremo de que le dije a Carmen que dejara la ventana abierta que me iba con el día”. Asegura que con el Covid estaba muerto, “me daba pena Carmen cogiéndome de la mano y llamando al médico. Sabía que me moría, y los que se mueren de Covid no sienten nada, sólo me mantenía vivo la fiebre. Es una experiencia de la que sales favorecido”.

Peñafiel se mantiene sano a sus 90 años andando 7 kilómetros al día y comiendo sólo un plato diario. Sobre su nuevo libro, el periodistas mantiene que no cuenta lo que no debe contar, sino que “ilumina las sombras de todas las personas que he conocido”. “Como el duque de Alba, que fue amigo mío hasta que me tenía a su madre de 90 años en un piso clandestino. Yo tengo mucho respeto pero hay personas que no merecen ser respetadas”, asegura en COPE.









Jaime Peñafiel: amenazas y la muerte de su hija



Sobre las únicas amenazas que ha sufrido en su carrera, el periodista recuerda el litigio con el marqués de Villaverde por unas fotos. “El único proceso que tuve fue con las fotos de Franco, el marqués de Villaverde me denunció y se produjo algo surrealista: el marqués dijo que el concepto que tenía de mí fantástico y que era su amigo. Me había denunciado para que yo revelara las personas que me habían vendido las fotos”, confiesa.

Pero quizás uno de los momentos más complicados para Peñafiel fue la muerte de su hija Isabel, que sufrió de una adicción a la heroína. El escritor asegura que la coincidencia de los nombres es lo que le hace guardar cariño a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.





La visita de Juan Carlos I a Sanxenxo



Sobre los ataques recibe el Rey Emérito desde su llegada de Abu Dabi hace unas semanas, Peñafiel asegura que hay mucha hipocresía detrás. “No entiendo, no sé si la prensa española es muy cortesana y la gente es muy miserable, porque todo el mundo lo sabía, su familia la primera, que ponían el cazo. Además de que tenían a la amiga entrañable viviendo al lado de la Zarzuela”.

Califica además de “miserable” al ministro de Consumo, Alberto Garzón por llamar “ladrón” a Juan Carlos I: “la Zarzuela tenía que haber puesto una demanda”, sentencia. “Juan Carlos no ha robado nunca, recibir dinero no es un delito, el delito es no declararlo”.









También guarda críticas muy duras contra el actual moncarca, Felipe VI, por su comportamiento con su padre. “Lo que ha ocurrido en Sanxenxo, su hijo ha demostrado ser un mal hijo. No puede echar a su padre de casa, no se ha marchado voluntariamente”. Recuerda el periodista además que el 3 de agosto de hace dos años “Felipe llamó a su padre a su despacho y le dijo que Jaime Alfonsín quiere decirte algo: de parte de Carmen Calvo tenéis que abandonar esta casa y este país”.

“¿Es que Felipe no sabe que hay un artículo de la Constitución 19 por el que no puede echar a un ciudadano de su país?”, se indigna en Fin de Semana el experto en Casa Real. Asegura además que la carta desde Abu Dabi “es mentira”. “Fue escrita por Moncloa y por Zarzuela. Ha habido padres que han echado a su hijo por mala conducta, ¿pero hijos que aman a su padre y le echen de su casa donde tiene todas su cosas?”

“Hay otra cosa que no entiendo: el día que le echa Doña Sofía al Corte Inglés de compras, el día más triste en la historia de la Monarquía”, concluye.