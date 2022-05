Jaime Peñafiel le explica a Carlos Herrera cómo hay que llamar a Letizia: "Lo ha dicho doña Sofía"

"La Reina Letizia...", es como comenzaba Carlos Herrera a preguntarle a Jaime Peñafiel en la entrevista que concedía este miércoles el veterano periodista en 'Herrera en COPE'. Lo que no podía esperar Herrera es que Peñafiel, haciendo gala de su conocimiento de los protocolos, tratamientos y modos de actuar con la Corona en general, terminase por explicar cómo hay que referirse realmente a la que es la esposa de Felipe VI. Todo ello fundamentado con una fuente bastante solvente: doña Sofía de Grecia.

Peñafiel especifica cuál es el tratamiento que debe recibir doña Letizia

Hace ya muchos años que Letizia pasó a entrar en la vida de los españoles más allá de las pantallas de Televisión Española, desde entonces fueron muchos los que pasaron a llamarla, directamente, Reina de España, un título que Jaime Peñafiel considera que no es el adecuado, justificándose en la persona que ostentó previamente esa misma posición.

"La consorte, la consorte", le ha explicado Peñafiel a Herrera. "Carlos, que la Jefatura del Estado no es bicéfala", ha terminado por apuntar, para entrar en detalle en cómo se debe referir uno a la pareja de la persona que ocupe el trono de España en cada momento, independientemente de si se trata de un hombre o una mujer.





"No se dice los Jefes de Estado. La prensa española, que a veces es muy ignorante y muy cortesana en este país, se desvive en la Reina, pues mire usted, no es la Reina, es la consorte del Rey y eso lo ha dicho doña Sofía, en una declaración a Pilar Urbano, esa gran compañera, dijo: «Yo no soy Reina, soy la consorte del Rey». Y ese es el título. Felipe es el Jefe del Estado y ella no es la Jefa del Estado, ni mucho menos, por tanto, seamos correctos. Yo a mi edad, qué voy a decir, ¿lo contrario de lo que creo?", ha justificado Jaime Peñafiel en 'Herrera en COPE'.

El libro más personal de Peñafiel, en COPE

Una de las frases que más caracterizan a Jaime Peñafiel es “valgo más por lo que callo que por lo que digo”. Una declaración que demuestra la valía de este escritor español y que llega a su fin con 'Alto y claro', un libro en el que cuenta los secretos que jamás ha desvelado. Un manuscrito en el que Jaime Peñafiel, por ejemplo, habla de la Casa Real española y de muchas de las personalidades a las que ha ido conociendo a lo largo de su extensa carrera.

Audio El periodista presenta 'Alto y claro', un libro en el que cuenta los secretos que jamás ha desvelado





Una en la que ha tenido la oportunidad de asistir a múltiples cenas y cócteles y ser testigo de las bodas más regias de nuestro país. Un libro que surge de sus ganas de “desahogarme. Y yo que soy muy respetuoso y tengo unos límites que no voy a traspasar jamás aunque cuento lo que tengo que contar y soy libre e independiente y lo tengo todo pagado hasta que me muera y porque tengo la edad que tengo”.

Sin embargo, el periodista español ha reconocido que es un libro en el que ha “tardado mucho tiempo y he sufrido muchísimo porque tienes que callarte muchas cosas”. No obstante, Peñafiel ha asegurado que tiene un “archivo de muchos documentos, fotos, audios, de cosas que jamás voy a utilizar, pero que ahí está. Es mi vida”.

Una vida que, como muchos saben, la ha vivido cerca de los reyes de España, tanto los actuales como los pasados. De hecho, el periodista ha contado la respuesta que le dio el rey don Juan Carlos a la pregunta que le hizo sobre qué habría sido de él si no llegaba a ser Rey: “A diferencia del rey de Suecia que sé que lo suyo hubiera sido ser carpintero, don Juan Carlos, que tampoco sabía lo que iba a ser porque le tenían esperando, la verdad es que no recuerdo lo que me dijo que iba a ser, aunque me dijo que algo en lo que hubiera sido más feliz porque es un hombre que ha sufrido muchísimo, antes, durante y después”. Uno de los secretos que Jaime Peñafiel desvela en 'Alto y claro', su nuevo libro.

