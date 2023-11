Alrededor de unas 250 personas son las que ayer se concentraron en la sede del Partido Socialista, en la calle madrileña de Ferraz, para protestar contra la amnistía y el resto de puntos acordados por el PSOE con ERC. Una manifestación que empezó el viernes y que, en este segundo día, estuvo liderada en parte por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Mañana lunez habrá otras manifestaciones en diferentes puntos de España. Es la propia Esperanza Aguirre quien nos contaba en Fin de Semana la naturaleza de esas protestas. "Había poca gente, la convocatoria se hizo por redes sociales y fui a las 19, pero hubo confusión. Estaba muy mal hecho, es que a mí me dio la risa porque había 28 furgonetas de Policía, pero si hay más jefes que indios...No es ninguna manifestación, ni una concentración, hicimos el derecho de reunión delante de Ferraz porque ha engañado a sus votantes y a todos los españoles" comenzaba diciendo.

Y es que todos van con el mismo fin: protestar contra una amnistía que no han votado, valga la redundancia, los votantes, ni está avalada por nadie. "Resulta que hay amnistía para amnistiar a los del Tsunami Democrático, pero que no podemos reunirnos en la calle Ferraz" decía.

Concentraciones por toda España para impedir la amnistía

Si bien considera que las protestas delante de Ferraz y otras sedes del PSOE por toda España reuniones, sí avisa de que habrá manifestaciones y otras concentraciones.

"El lunes no sé si estaré, pero el 18 de noviembre estaré en Cibeles, esa es manifestación y tiene que ser mayor que la de Colón. Cómo demonizaron la foto de Colón, como si cometiéramos un crimen, y sirven para decir que es ilegítimo lo que están haciendo, significa acabar con el Estado de Derecho, cometieron un golpe de Estado y esto es otro intento. Si sale Sánchez, impediremos la Ley de Amnistía" decía.

"Pedro Sánchez no se presentó como líder de Bildu ni de todos los separatistas, nos quiere decir que es muy democrático porque tiene la mayoría parlamentaria, pero la mayoría parlamentaria no lo puede todo" apuntaba.

Y seguía explicando por qué le parece que una Ley de Amnistía no tiene ni pies ni cabeza, y menos, viniendo de un gobierno que ha cambiado de opinión al respecto. "A mí me parece que hay que elegir el mal menor, tendremos que apoyar a Sánchez con una serie de condiciones, que no estuvieran independentistas, ni filoetarras ni nada, que se respetara la Constitución. Puigdemont que venga aquí y sea juzgado por sus delitos, pero ahora no es golpe de Estado, ahora es bueno para la concordia que vengan" sentenciaba.