Escuela de padres de Fin de Semana: "¡¡No se les puede desmotivar!!"

Ser padre es una de las profesiones más difíciles y con mayor responsabilidad de las que se pueda imaginar.

En Fin de Semana estrenamos la 'Escuela de padres' formada por el trío Carmen Candela, Pedro Martínez y la madre de Cristina, Ingeborg Schlichting. Este domingo se ha puesto sobre la mesa cómo ayudar a nuestros hijos a potenciar su amor propio: "Desde que nace, la primera puesta en contacto del niño con el mundo es con su familia. La autoestima, al tener un componente tan afectivo, está sujeto a lo que se va generando desde el nacimiento. Una buena autoestima no tiene que ver con un matiz positivo de uno mismo, o al contrario, sino que es la valoración objetiva que tenemos de nosotros mismos", incidía la doctora Carmen Candela. "Mirarte con ternura a ti mismo" añadía, "desde esa debilidad forma parte de la autoestima. Y los padres tenemos un papel fundamental".

¿Tiene algo que ver la genética en la forma en la que nos miramos a nosotros mismos?: "Sí que hay ciertas tendencias genéticas, pero tenemos que decir alto y claro que todo lo que va a ser la interacción con los demás y con uno mismo es lo que va a marcar a las personas" apuntaba el psicólogo de Fin de Semana, Pedro Martínez.

En el contexto de esta tertulia, Ingeborg Schlichting ha compartido con los oyentes de Fin de Semana una reciente experiencia con una nieta: "Me pasé todo la tarde del sábado dedicada a levantarle el ánimo. Está a punto de caer en una depresión. Estuve mucho tiempo hablando con ella. Y quiero hacer un llamamiento al profesoras: No se puede estar en clase asustando a los alumnos con la EBAU, diciendo que no van a aprobar, que no están a la altura... ¡el poco ánimo que tienen se lo están quitando! Me decía mi nieta que cada mañana le da pánico ir al colegio".





Ingeborg ha criado a cuatro hijas y reveleba sus trucos para trabajar con ellas su autoestima: "Siempre hablando mucho con ellas y explicándoles. En la época en que ibais al colegio yo tenía problemas. Había algo que no me gustaba nada y es que compararan a las hermanas entre ellas. Esto a un niño le hunde. En casa hablaba mucho con ellas". Y Cristina confirmaba que su madre aprovechaba las comidas familiares para abordar las cuestiones del día: "Un verdadero foro".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer con Pedro Madera. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.