"La principal ventaja del acuerdo con Mercosur son los aranceles, en Colombia están incrementando los impuestos y nos está perjudicando, esto equilibra la balanza"

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está a solo unas horas de firmarse definitivamente en Paraguay, culminando 26 años de negociaciones. Mientras el Gobierno, en voz del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende su importancia estratégica y transmite un mensaje de optimismo, el sector primario español vive la noticia con angustia, alertando de un futuro incierto. En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista Ángel Expósito ha desgranado las claves de un pacto que tiene cara y cruz.

Las protestas del campo se han recrudecido en los últimos días. En Asturias, alrededor de 200 tractores han tomado el centro de Oviedo con un mensaje claro: no al acuerdo con Mercosur. En Valencia, la desesperación ha llevado a los agricultores a tirar mandarinas directamente a la tierra ante la preferencia del mercado por el producto sudafricano. La sensación de abandono es palpable, como explicaba un ganadero en 'Herrera en COPE': "Si nosotros cerramos, vamos a depender de mercados externos, y cuando haya algo parecido, nos van a vender lo que a ellos les sobre".

Ganaderos en La Rioja

Competencia desleal: la gran amenaza

La principal queja de agricultores y ganaderos es la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones. Señalan que los países de Sudamérica tienen costes de producción mucho menores y controles menos estrictos, lo que supone una competencia desleal. "Solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta. Contra eso, es imposible competir", denuncian. Esta preocupación es compartida por múltiples sectores, desde el cárnico hasta el apícola, donde ven el acuerdo como "el fin".

No podemos competir con productos que vienen de fuera, y el consumidor va a comprar lo que pueda"

Javier Fatás, productor de cereal en Zaragoza y responsable de Agua y Medio Ambiente de COAG, ha asegurado en 'La Linterna' que el pacto "va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos". Para el sector de los cereales, advierte, las importaciones masivas llevarán a precios que ni siquiera cubrirán los costes de producción, siendo "casi la puntilla al sector".

Fatás ha insistido en la falta de reciprocidad en las normativas ambientales, sanitarias, laborales y de bienestar animal. La llamada "cláusula espejo", que debía igualar las condiciones, no se ha materializado, y el sector desconfía de que los controles en frontera vayan a ser efectivos. "No hay garantías de cumplimiento de esas condiciones, ni hay garantías de esa trazabilidad", ha sentenciado, recordando las negativas experiencias previas con acuerdos como el de Marruecos.

Europa Press Un campo de cultivo

Un pacto de 22 billones de dólares

El acuerdo creará una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un PIB conjunto de 22 billones de dólares. Contempla la eliminación del 91% de los aranceles a las exportaciones europeas y del 92% a las de Mercosur, aunque de forma progresiva en hasta 15 años. A pesar del optimismo de algunos sectores, la percepción general es que, como apunta el director de Agropopular, César Lumbreras, la factura de los acuerdos comerciales la termina pagando el sector agrario.

Escucha el tema del día Acuerdo de Mercosur El tema del día Escuchar

El tratado incluye cláusulas de salvaguarda que permitirían frenar el acuerdo si un producto sufre una caída de precio superior al 5%. No obstante, países como Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda ya han mostrado su rechazo, sumándose a las críticas del campo español. Mientras tanto, desde el otro lado del Atlántico, se celebra que quienes ganan claramente son los países de Mercosur.

La industria ve una oportunidad histórica

No todo son críticas. Otros sectores industriales y agrícolas ven el acuerdo como una gran oportunidad. La industria del automóvil es una de las grandes beneficiadas, ya que podrá vender sin el arancel del 35% que sufría hasta ahora, con previsiones de triplicar las ventas. Del mismo modo, otros productos como el aceite de oliva o el vino español podrían ver un impulso en sus exportaciones, como ha explicado Juan Muga, responsable de Internacional de las Bodegas Muga.

La principal ventaja del acuerdo con Mercosur son los aranceles, esto equilibra la balanza"

Para Juan Muga, la clave está en los aranceles. "La principal ventaja del acuerdo con Mercosur son los aranceles, en Colombia están incrementando los impuestos y nos está perjudicando, esto equilibra la balanza", ha afirmado en COPE. Ha destacado el potencial del mercado de Brasil, donde el vino español tiene precios "desorbitados" por los impuestos. Asegura que, aunque la bodega exporta ya un 52% de su producción, Mercosur representa menos del 2%, una cifra que esperan ver crecer significativamente.

Desde el otro lado del Atlántico, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ha calificado el acuerdo de "oportunidad tremendamente importante" tanto para Mercosur como para la Unión Europea. Grinman ha rebatido las acusaciones de competencia desleal, asegurando que "todo se va a regir por normas y controles" y que los productos tendrán la trazabilidad necesaria. "Desde esta región no van a salir productos a precios de dumping", ha concluido, mostrándose convencido de los beneficios para los consumidores.