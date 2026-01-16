Recuperan dos tesoros de hace 2.000 años que fueron subastados por varios millones de euros: "No es habitual que tengan esta calidad"

El programa 'La Linterna' con Ángel Expósito ha contado la historia detrás de la recuperación de dos grupos escultóricos de bronce de la época romana, datados entre los siglos I y II d.C. Las piezas, que habían salido ilegalmente de España hace más de diez años, regresan ahora al Museo Arqueológico Nacional gracias a una larga y compleja investigación de la Policía Nacional. El saqueo de obras de arte ha marcado la historia de nuestro patrimonio cultural y este caso resalta la importancia de la lucha contra el tráfico ilícito.

Las esculturas representan una escena poco común en el arte romano: dos niñas persiguiendo perdices. Su excepcionalidad no termina ahí, ya que la pareja se presenta completa, con sus bases originales y está realizada en bronce, un material del que han sobrevivido muy pocos ejemplos de esa época. Como señalaba un experto del Ministerio de Cultura, "no es habitual ver esculturas de esta calidad, de la que tienen las niñas, son realmente excepcionales".

No es habitual que tengan esta calidad""

Una investigación de una década

La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional ha sido clave en este éxito. Montse de Pedro Esteban, jefa de la brigada, ha explicado que se dedican "de manera exclusiva a perseguir este tipo de delitos". Tenían conocimiento del caso desde hace años y sabían que "muy probablemente habían sido expoliadas de un yacimiento de la Península Ibérica, casi con toda seguridad en la zona sur", aunque el lugar exacto sigue siendo desconocido. La perseverancia en estos casos es fundamental, como demuestran otras operaciones para recuperar tesoros arqueológicos.

Policía Nacional Imagen de las esculturas de época romana que han sido recuperadas

Las piezas fueron extraídas de un yacimiento del sur de la península entre 2007 y 2008. Su destino fue el mercado internacional, donde finalmente fueron subastadas por varios millones de euros en 2012. Con su expoliación se perdió información esencial sobre su origen, un daño irreparable para el conocimiento histórico y arqueológico que rodea a estos hallazgos de gran valor.

La colaboración internacional fue clave

La investigación, que se ha prolongado durante años, dio un giro gracias a un procedimiento judicial en Suiza que permitió acceder a nuevos datos sobre el recorrido de las esculturas. La última pista documental situaba las obras en Estados Unidos, donde habían sido adquiridas en 2012 por un coleccionista. En ese momento, se activó la cooperación internacional con las autoridades estadounidenses para su localización.

Decidió donarlas al Estado español al no tener duda de su origen""

Los agentes estadounidenses localizaron al propietario. "Les explicamos lo que estaba pasando, y ellos averiguaron la identidad del propietario de las esculturas", ha relatado De Pedro. Tras contactar con él y exponerle la situación, el coleccionista, "haciendo gala de responsabilidad y generosidad, pues decidió donarlas al Estado español, ya que tuvo conocimiento, no le quedó ni la más mínima duda de que tenían origen ilícito". Un gesto que contrasta con la búsqueda de recompensa en otros descubrimientos fortuitos de objetos históricos.

EFE Una de las esculturas romanas recuperadas

Regreso al Museo Arqueológico

Finalmente, las niñas de bronce regresan a casa, al Museo Arqueológico Nacional. Allí serán estudiadas por expertos, conservadas adecuadamente y, posteriormente, expuestas al público. La operación culmina con éxito, evitando la pérdida definitiva de una parte de nuestra historia y demostrando la eficacia de la lucha contra el tráfico de bienes culturales.