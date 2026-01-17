Los médicos se plantan: "En el estatuto de los trabajadores nadie concibe que se hagan horas extra a un precio inferior a la hora ordinaria"

Esta semana, el sector sanitario ha vivido una nueva huelga de médicos en varias comunidades autónomas. En el programa 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE, Fernando de Haro ha conversado con Ángela Hernández, portavoz de ABEMIF, la plataforma que agrupa a sindicatos médicos de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Murcia y Asturias. El motivo central de las movilizaciones es la negociación del nuevo estatuto marco para los profesionales sanitarios, un proceso que los facultativos consideran que no aborda sus problemas fundamentales.

Una negociación al margen

La principal reivindicación de los médicos es tener una negociación propia y diferenciada del resto de personal sanitario. Hernández explica que no es un afán de "ser diferentes, sino que es al revés, precisamente porque llevamos sufriendo unas condiciones de ejercicio que nos parecen discriminatorias respecto al resto de categorías, desde el estatuto marco del 2003". Argumenta que, aunque los médicos representan un porcentaje minoritario del total de trabajadores de la sanidad, entre un "15 y un 24 por 100", sobre ellos recae "todo el peso de la responsabilidad sobre los procesos de los pacientes". Este malestar ha desembocado en acciones como la huelga de médicos en el País Vasco.

Otro punto de fricción es la nueva clasificación profesional que propone el Ministerio, que según Hernández "puede llevar a una dilución de competencias entre categorías, que es algo que ya se ha hecho en otros sistemas de salud, como el National Health System, y que a nosotros nos parece que llevará a un deterioro de la calidad del Sistema Nacional de Salud".

EUROPA PRESS

El problema de las guardias

El epicentro del conflicto reside en la jornada complementaria, las conocidas como "guardias". Los facultativos denuncian que estas horas de trabajo son obligatorias hasta los 55 años, no computan para la jubilación y, lo más grave, se pagan a un precio inferior a la hora ordinaria. "En el estatuto de los trabajadores nadie concibe que se hagan horas extra a un precio inferior a la hora ordinaria", ha sentenciado Hernández.

En este sentido, la propuesta del Ministerio de reducir la duración de las guardias de 24 a 17 horas es vista como insuficiente. La portavoz de ABEMIF la califica de "medida estética" que "simplemente va a producir distorsiones organizativas", pero que mantiene el carácter "discriminatorio" de la jornada laboral que sufren desde 2003, una situación que ha llevado a profesionales al límite, como refleja el testimonio de una anestesista en Asturias harta de las guardias de 24 horas.

DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

Soluciones por especialidad

Desde la plataforma insisten en que las soluciones no pueden ser homogéneas, ya que en el sistema existen 47 especialidades médicas con realidades muy distintas. "No es lo mismo un dermatólogo que un neurocirujano", precisa Hernández, señalando que mientras algunas especialidades apenas hacen guardias, en otras como pediatría, ginecología, cirugía general o urgencias hospitalarias "el trabajo es prácticamente continuo". En algunos servicios de urgencias, los médicos llegan a atender a más de "120 pacientes al día", una sobrecarga que impacta directamente en el sistema, como evidencia la cancelación de 205 operaciones en Galicia durante una jornada de huelga.

Por ello, defienden un abordaje serio y adaptado. "No somos radicales en el sentido de cómo solucionarlo y de hecho hemos presentado un borrador de más de 100 páginas planteando varias soluciones", ha afirmado la portavoz. La exigencia es clara: mientras se les pida un "desempeño excepcional", las condiciones deben negociarse directamente con los colectivos que las sufren, los médicos y facultativos.