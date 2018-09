"Para ser negra, eres muy guapa"

El paso de los años ha enseñado a Desirée Bela-Lobedde a no tener complejos, aunque en su libro "Ser mujer negra en España" ya demuestra que tiene razones, como mínimo, para sentirse molesta por algunas situaciones que ha tenido que vivir y que ha contado en Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichting. Hay muchos ejemplos en su libro. Este es uno de los testimonios que más llaman la atención:

—Hola, guapa.

—Hola.

—¿De dónde eres? —me preguntó.

—De aquí —respondí.

—¿De aquí? —Claro, no le cuadraba que, siendo negra,

fuese De Aquí.

—Bueno, de aquí no —precisé, y en su cara se dibujó un

gesto como de triunfo, como de «estaba en lo cierto»—. Del

pueblo de al lado.

Mi respuesta sembró el desconcierto en su rostro por un

momento. ¿Como que del pueblo de al lado? Algo no estaba

bien. Había que llegar al fondo de la cuestión, a la verdad:

—No, va —insistió—. ¿De dónde eres?

—Te lo acabo de decir. De aquí.

—No, pero ahora en serio. —Se puso jocoso porque pen-

só que yo bromeaba, aunque estaba seria.

—Otra vez: de aquí.

—¡Anda ya! —Se río, y a continuación, la sentencia—: Tú

«no puedes» ser de aquí.

Te imaginas mi cara en ese momento, ¿verdad? Le hubiera

fulminado. De verdad que sí que le hubiera fulminado.

—¿No puedo ser de aquí, dices? —le pregunté—. ¿Y eso

por qué?

—...

Se quedó inmóvil por un momento, se le congeló la sonrisa

y empezó a titubear.

Aunque con esto, Desirée afirma que "una puede sentirse orgullosa de ser negra". Teresa Ekobo, crítico de cine de Fin de Semana y que también es de color, comenta: "de hecho, a mí, mis amigos me llaman La Negra. Y eso me hace diferenciarme, y me hace ilusión". Otro ejemplo que ha resaltado Desirée Bela-Lobedde es el trauma que le causaban las canciones del Cola-Cao, de los Conguitos y de Georgie Dann. "Me las cantaban a la cara", añade.

