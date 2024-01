¿Cómo acertar a la hora de escoger una pareja? Los cuatro rasgos en los que debes fijarte según Enrique Rojas

A nadie se le escapa que el amor, en cualquiera de sus formas, es el motor de la vida de todos nosotros. Y aunque podemos idealizarlo, la realidad es que muchas veces es más difícil de lo que parece. Porque los malos momentos también pueden llegar y, si mantienes una relación de muchos años con esa otra persona, dejas de idealizarlo y da paso al amor de verdad.

De eso, de esas crisis y del amor en general, hablamos con alguien que es toda una eminencia en materia de psiquiatría y de salud mental: Enrique Rojas. Es psiquiatra, psicólogo y escritor de libros como Comprende tus emociones. Y sí, también es el padre de Marian Rojas. Se ha pasado por Fin de Semana para asegurarnos que estamos viviendo en una época que se conoce como "neorromanticismo", o, lo que es lo mismo, "una exaltación del mundo afectivo y disminución del mundo racional".





Explicaba, también, que vivimos en una época complicada por la falta de compromiso de las parejas, y porque, muchas veces, "todo está preparado para la ruptura".

Cómo acertar en la elección de tu pareja

Precisamente, esa falta de compromiso y de querer estar con otra persona, hacen muy complicado encontrar a alguien con quien pasar el resto de tu vida.

Por eso, el psiquiatra nos explicaba cuáles son los cuatro factores en los que fijarte. "Para estar bien con alguien, primero has de estar bien contigo mismo. Segundo, uno ama como ha sido amado, tercero, no idealizar al otro, cuando te vas enamorando pones más cosas positivas de las que hay; y cuarto, el amor tiene cuatro ingredientes (sentimiento y significa no entiendo la vida sin ti, es un acto de la voluntad, se pule y se lima gracias a que la voluntad es querer corregir un defecto, fallo o error, es un acto de inteligencia, y espiritualidad)" decía.

Aun así, cree que muchas parejas se construyen sobre materiales que se derriban y son fácilmente destructibles. Hay, para él, tres rasgos que deben estar en toda pareja: la atracción física, la psicológica y la admiración que, como dice, lleva la delantera.

Cómo afrontar las dificultades en pareja

Igual que cuando está en consulta, el psiquiatra Enrique Rojas ha querido dar, en Fin de Semana, tres consejos para afrontar las dificultades en pareja que da a sus pacientes.

"Hay que evitar discusiones innecesarias, no sacar la lista de agravios del pasado, aprender a perdonar. La felicidad consiste en buena salud y mala memoria" explicaba.

También ha querido hacer una diferenciación entre la tristeza, que es algo puntual y normal con ciertas cosas concretas, y las depresiones. "Las depresiones son más intensas, aparecen ideas de suicidio, paralización, bloqueo mental... Tenemos en el ordenador de nuestra mente conexiones muy estrechas entre neuronas y se produce un grumo neuronal complejo. La depresión endógena es una enfermedad que se produce por una alteración de estas sustancias y genera una paralización general, se sana con el tiempo y con saber afrontar las dificultades de la vida, aprender a poner las luces largas en lo que nos pasa, relativizar" expresaba.





Respecto a la felicidad, también expresa que hay dos tipos de felicidades. Una es la puntual, y la otra, la estructural. "En la felicidad depende de la interpretación, una lectura positiva que uno sabe hacer. La felicidad no depende de la realidad, sino de cómo la interpreto yo" sentenciaba.