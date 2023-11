Qué son las fobias de impulsiones que puede que sufras y que son determinantes: así se identifican

Como cada sábado, nos gusta pasarnos por el diván de Marian Rojas, para conocer esos entresijos de nuestra mente que desconocemos y que, si tomamos consciencia de ellos, puede cambiarnos la vida. Hoy mismo le preguntábamos a la célebre psiquiatra por el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC, y que se estima que sufre un 3% de la población.

Un gran desconocido que controla la vida de aquellos que lo padecen y que, en muchas ocasiones, puede incluso llegar a incapacitarlos. Pero, ¿cómo se caracteriza exactamente? ¿Cuándo debe alertarnos? "Es de los trastornos psicológicos donde el sujeto sufre más, a la altura de los cuadros depresivos más graves. Son pensamienos que entran en su mente, no pueden depurar ni controlar, son angustiosos sobre un tema" explicaba. Aquí puedes escucharlo:

"Hay que distinguir el obsesivo, solo pensamientos, de la personalidad obsesiva con comportamientos obsesivos, y cuando se une todo en el TOC, tienes pensamientos, miedos, ideas negativas, y comprobaciones que te obligan a hacer comportamientos repetitivos" hablaba.

Las fobias de impulsiones que puede que sufras

Marian Rojas aseguraba en Fin de Semana que está tranquila sabiendo que cada vez se habla más del TOC, lo que lleva a tratarlo más y normalizarlo en la medida de lo posible. "Se cree que un 3% de la población padece TOC, la persona que lo sufre se siente identificada y pude pedir ayuda y tiene tratamiento" decía.

Para identificar el TOC, tienes que saber que estas personas "buscan constantemente la seguridad, lo que les produzca una amenaza es susceptible de activar su modo alerta. Puede ser la contaminación, si no repito esto tantas veces algo me pasa, es muy esclavizante, pierde muchísimas horas al día en los rituals, porque tienen que verificar. Parece que su mente les dice que nada malo les va a suceder" explicaba Marian Rojas.





Tanto, que tiene un paciente que asegura que todos los días tiene que dar diez vueltas a la calle porque, de no hacerlo, a sus padres les pasará algo malo. Ella, en terapia, intenta explicarles por qué hacer esos rituales no tienen relación con nada de lo que pase.

Pero hay algo que las personas con TOC pueden llegar a tener y son las fobias de impulsión, que pueden incapacitarte. "Son parte del trastorno obsesivo, te trae a la mente imagen super angustiosa. Por ejemplo, te asomas a la ventana y dices 'y si me tiro', o estoy en el metro y pienso '¿y si me tiro?'. Obviamente no te quieres tirar, nunca lo harás, pero a su mente le trae ese pensamiento y eso le trae esa angustia" explicaba.

¿Tiene el TOC tratamiento?

Afortunadamente, cuanto más se estudia un tema, más fácil es que se investigue y se pueda tratar. Es lo que pasa con el TOC, que actualmente cuenta con tratamiento. "Tiene tratamiento y la gente incluso hace desapareer muchos de estos síntomas que son suamente angustiosos" explicaba la afamada psiquiatra.

Se trata de fármacos que ayudan a eliminar esos síntomas. "Es una alegría, alivian de forma maravillosa los síntomas del TOC, a veces desaparece al 100%, pero casi siempre, al menos, en un 50% o 70%, cuando sabes lo que tienes, eres consciente de qué lo activa y sabes cuándo te pones alerta" decía Marían Rojas.

Además, la terapia puede ser muy efectiva, como ella misma asegura que lleva haciendo durante años.

Eso sí, si te cruzas con una persona que tiene TOC, y te habla de él de forma abierta o de los pensamientos que se cruzan por su mente, tienes que entender que no puede controlarlos y, como decía Marian Rojas, no debes juzgarla.