Cartas digitales, Bizum y recortes: estos son los sistemas de bares, restaurantes y hoteles en la Fase 1

El 51% de los españoles pasarán este lunes a la denominada como fase 1 de la desescalada, lo que implica que miles de locales, bares, restaurantes y hoteles de toda España abrirán sus puertas con un aforo delimitado y con medidas especiales para prevenir el contagio entre los clientes. Así lo han especificado propietarios y especialistas en el sector que han revelado en Fin de Semana de COPE cuáles son los principales trucos para adaptarse a la nueva normalidad.

Es el caso de Marcos Valcárcel, propietario del restaurante 'La Grulla' en Sevilla, que explicaba en COPE que han “estado bastante preocupados con todo lo que hemos oído, pero ha llegado el momento de arrancar la rueda con todas las pautas que nos está marcando el Gobierno”. “Que todos estemos tranquilos respecto al virus este que nos rodea. Tenemos terraza, vamos al 50%, la suerte es que nuestra terraza es muy grande y la Junta está intentando que eso lo podamos ampliar un poco, en función de la terraza”.

Y es que explica que el plan del local es claro: “Nosotros no hemos optado por las separaciones, pondremos las mesas con una distancia clara de seguridad, limpieza y descontaminación”.

Eso sí, tendrán que hacerlo con una reducción de plantilla: “Vamos a abrir con el mínimo posible de plantilla, y en función de la demanda, si va creciendo la posibilidad de tener más clientes la iremos aumentando, porque sino los números no salen. Un camarero, un cocinero y yo, llegan tiempo de arremangarse”.

Nuevos trucos para los bares

Y es que para favorecer que se cumplan las normas de Sanidad, Marcos explica en Fin de Semana los nuevos trucos que han ideado para esta nueva etapa: “Contamos con la coherencia del cliente, hemos optado por una carta digital para que el cliente se la descargue en cuanto llegue, así como pagos por sistemas de Bizum, que entre todos colaboremos”.

Eso sí, asegura que tiene ya plenitud de reservas apuntadas. “La gente no puede estar más animada, estoy empezando a coger mesas para el lunes 18, ten en cuenta que solo tengo 5 mesas. Vamos a intentar no tocar los precios, porque tampoco nos parece que sea el cliente el que se tenga que ocupar de todo, pero va a ir todo justo”.

¿Qué pasará con los hoteles?

Manuel Olivares, director general de Hospes Hoteles, explica que los hoteleros es de los sectores que peor lo tienen. “Nosotros creemos que los hosteleros están divididos entre la necesidad de abrir y la cautela de guardar la seguridad entre los clientes”.

Por ello, explica que la nueva normalidad de los hoteles tardará en llegar pero será de manera gradual: “Vivimos en un momento de paro que va a afectar a todo nuestro tejido empresarial”. “El trabajo es muy fácil, es cuidar a las personas, pero debemos cuidar más que nunca al equipo humano, y lo que esperamos es que venga el mercado cercano, el natural, gente de la propia ciudad. Se van a suprimir las cartas en formato habitual, la higienización y fomentar el uso de las terrazas”.

“Hay que impulsar medidas desde dispensadores de gel, entregar kits a quien se vaya a alojar, como el uso de salones”, cuenta Olivares en COPE. “Nos hemos acostumbrado a teletrabajar y la parte corporativa va a tener más dificultades que los restaurantes”. Sobre el anuncio de varios países europeos de abrir las conexiones de Baleares el experto hotelero explica que “hay que ver como se traduce, nosotros trabajamos con un 'break even' de negocios, necesitamos un mínimo para subsistir, pero esto es una ventana de esperanza”.

Los bares que ya llevan una semana abiertos

Alfonso Blanco propietario del café bar 'Cacao' en La Gomera cuenta cómo ha sido la primera semana con su establecimiento ya abierto. “La primera semana ha sido bastante buena, a pesar de las adversidades del nuevo sistema de trabajo, limitaciones del 50%, higiene...”

A pesar de ello, la gente tiene muchas ganas de salir, de apoyarse, como explica. “Cada vez que levantas a un cliente de la mesa tienes que higienizar la silla, la mesa... El primer día te parece tedioso y pesado, pero ya lo haces de manera inconsciente”.

Unos nuevos sistemas para atender a los clientes que combinan con los del local de Marcos en Sevilla. “Mañana ya tendremos la pantalla digital con la carta, ha sido una inversión bastante cara para un local de 75 metros cuadrados para el que hubo que comprar todo tipo de sistemas de limpieza, es un gasto que cuesta después de 50 días sin nada”.

¿Qué consejos daría a los locales que aún no han abierto? “Después de toda esta situación hay que replantearse cosas”, cuenta. “Pasan este tipo de cosas y te planteas que podías haber hecho una cosa diferente. Nosotros no hemos bajado la facturación, pero porque nosotros dependemos en un 90% de la clientela local, no dependemos del turismo, eso es una ventaja” concluye Alfonso en COPE.