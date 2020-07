Carmen Lomana desvela el motivo oculto de la separación entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha desvelado este sábado el verdadero motivo oculto que se esconde tras la separación de Enrique Ponce con Paloma Cuevas, y que nada tiene que ver con Ana Soria, como se comentaba hace semanas. No obstante, la nueva novia del torero ha sido noticia este sábado tras su última decisión sobre su relación con Ponce.

La socialité ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de COPE para comentar los datos desconocidos tras la separación y la exclusiva de este viernes en La Razón. Una exclusiva que anunciaba que la nueva pareja del torero no cursaría el año de Erasmus que tenía pendiente.

Soria, de 21 años, estudia Derecho en la Facultad de Granada y ha renunciado a marcharse durante un año de beca al extranjero para quedarse en España con Enrique Ponce del que, asegura, se ha “enamorado”. Concretamente, la joven tenía planeado marcharse a Polonia. Un viaje bastante habitual entre los universitarios españoles, que se marchan para mejorar en el idioma, para mejorar profesionalmente o, sencillamente, para adquirir nuevas experiencias.

Carmen Lomana reacciona a la decisión de Ana Soria

Lo primero que ha hecho la socialité, Carmen Lomana, en Fin de Semana es comentar qué piensa de la joven pareja del torero: “Está muy enamorada porque Enrique es un hombre fantástico. Tiene un cuerpo supertrabajado que muchos chicos chavalines ya lo quisieran”.

Por ello, no es de extrañar que, inmediatamente después, Lomana tuviera la más insólita de las reacciones y contraria a lo que piensa la mayoría: la colaboradora de COPE respalda la decisión de Soria. “Si tú estás en pleno enamoramiento, ¿cómo te vas a ir a Polonia?”. Una opinión que contrasta la de algunos círculos cercanos a Soria que, señalan, no debería tomar la decisión.

Lomana: “Yo no lo dejaría”

Ante las palabras de Lomana, Cristina López Schlichting le rebatía: “Yo estaba muy enamorada y me fui a Alemania”. No obstante, la socialité seguía pensando lo mismo: “Yo no lo dejaría, cada uno sabe lo que hace con su vida. Esta chica, yo ya os dije el otro día que lo de ser modelo no era cierto. Como es ideal, lo mismo quiere pasear en un desfile, pero lo suyo no era ser modelo”.

No obstante, para la colaboradora de Fin de Semana, la frase clave de Soria es su respuesta a las acusaciones de haber roto un matrimonio. “Luego ha dicho algo que es lo más importante: “Yo no he roto ningún matrimonio, ese matrimonio estaba roto”. Y eso lo sabíamos mucho”.

Lomana desvela qué ocurrió en el matromonio Ponce-Cuevas

A pesar de lo que se ha comentado en las últimas semanas, Carmen Lomana revelaba este sábado qué se esconde tras la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas y que nada tiene que ver con Ana Soria. “Eso se empezó a romper a partir de la muerte del hermano de Paloma. Una pareja debe vivir sola en su intimidad, no meter a la familia demasiado en tu casa, aunque sean tus padres”.

“Claro que estaba, mal, eso lo sabíamos mucha gente. La prueba está en que Paloma, siempre que salía últimamente, siempre iba con su padre, Victoriano Valencia”, comentaba la socialité.

“Ana Soria no rompió el matrimonio”

Lomana remarcaba además que Soria no ha sido la culpable en absoluto. “Si llevan inventado historias desde que salió esto, y es normal, porque a mucha gente le ha sorprendido. Pero al final el desgaste que hay en una pareja hace que un día mires a tu marido o mujer y veas que es tu mejor amigo, pero ya no hay pasión. Y cuando se rompe la pasión, ya está todo roto”.

“Yo conozco matrimonios que han remontado”, comentaba Schlichting. “Por eso se han dado un tiempo”, explicaba la colaboradora”.