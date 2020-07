Lo que Enrique Ponce escondía: las pruebas que desmontan los engaños a Paloma Cuevas

Parece que las piezas comienzan a encajar en contra de las versiones que Enrique Ponce ha dado siempre sobre las razones que se ocultan detrás de su separación con la modelo Paloma Cuevas. Todo ello se ha ido desvelando con motivo de la aparición de la jovenAna Soria en la ecuación de esta ruptura.

Primero lo negó y luego Ponce admitió que ella es la nueva ilusión del torero, y según contó él mismo en televisión en una llamada telefónica a ‘Sálvame’, llevaban solamente tres meses juntos y confirmó que estaban muy enamorados. Unos días después también se sabe que tienen hasta planes de boda.

Unas fotografías publicadas por la revista mexicana Clase que acaban de ver la luz, desmienten la versión de Enrique en la que afirma que lleva muy poco tiempo con Ana. Y es que estas imágenes datan del pasado mes de febrero durante un descanso en las citas del torero por los ruedos de Latinoamérica.



Ambos aparecen visiblemente enamorados, en actitud cómplice, agarrados del brazo y saliendo del cine tras disfrutar de la película ‘Joker’ de Joaquin Phoenix. Unas instantáneas que desmontan la versión de que esta relación es de hace tan solo hace unos meses.

Enrique Ponce y Ana Soria en febrero de 2020Revista Clase

Enrique Ponce y una versión que no se sostiene

Por las últimas pruebas que han visto la luz, queda claro que Enrique Ponce y Ana Soria llevan más de tres meses juntos, mínimo seis, desde febrero, gracias a estas fotografías que se han publicado en un medio mexicano. Tal y como ha informado Gema López en ‘Sálvame’, podrían llevar cerca de año y medio juntos y Paloma Cuevas sería conocedora desde hace mucho tiempo de su historia de amor, algo que también desmontaría su postura de hacerse la sorprendida al saltar a los medios la noticia de la nueva ilusión del que fuera su marido.

Esta última teoría es algo contradictoria contando con algunas de las publicaciones que ha estado subiendo la modelo a sus redes sociales en las últimas semanas. En algunas de ellas se podía ver como el matrimonio presuntamente podría seguir unido hasta en mayo. Así durante el confinamiento Cuevas ha subido fotos de ambos en su luna de miel hace 23 años, o una foto de la última boda a la que asistieron juntos. ¿Estaba al tanto Paloma Cuevas de la relación de su marido con la joven estudiante de derecho?

Hace unos días ambos publicaron su primera imagen juntos, lo hicieron a la misma hora y a través de sus historias de Instagram, algo llamativo, ya que la foto se borra a las 24 horas y no queda grabada para siempre en sus perfiles para poder presumir de su amor. Ambos también están compartiendo frases ambiguas que si se analizan parecen claras indirectas dirigidas a Paloma, para que les deje vivir libremente su historia de amor.

Las indirectas a Paloma Cuevas en sus redes sociales

“Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, solo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz”, escribió la joven hace unos días.

Ana Soría y Enrique Ponce muy enamorados en redes socialesInstagram

Ahora ha sido el propio Enrique el que también ha compartido una frase que podría ir dirigida a su exmujer y que, de ser hacia ella, le haría mucho daño. “No nos puede ni el barro, ni el agua ni los rayos”, ha escrito junto a una foto toreando en una plaza con mucho barro en la arena.

La familia de Ana Soria en el foco de la prensa

En las últimas semanas cualquier testimonio sobre la relación de Enrique Ponce y Ana Soria está muy cotizado. Es por ello que son muchos los medios de comunicación que se han trasladado hasta el entorno familiar de ambos para conseguir declaraciones tanto de los padres de él como de ella. Las guardias a las puertas de su casa y la presión mediática han podido con la familia de ella, que no está dispuesta a salir del anonimato y tener prensa todos los días a cada paso que dan.

'Sálvame' persigue a la familia de Ana Soria Mediaset España

Tal y como han informado desde ‘El programa del verano’, la familia de Ana Soria está muy nerviosa y muy desbordada con esta situación. Aunque parece que la cosa se está relajando un poco porque la pareja ya ha publicado su primera imagen juntos y han salido en la portada de una revista disfrutando de sus vacaciones, eso no quita que sigan estando en el punto de mira de todos y que su vida siga interesando a los diferentes medios de comunicación, ya que es el tema del momento.

