Ana Soria, sobre su relación con Enrique Ponce: "Yo no he roto ningún matrimonio"

La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce es sin duda uno de los romances de este verano. La joven almeriense ha concedido su primera entrevista en exclusiva al diario "La Razón", donde ha afirmado que ella no ha roto el matrimonio entre Ponce y Paloma Cuevas, sino que llevaban separados dos años.

Ana Soria ha confirmado su renuncia a la beca Erasmus para continuar con sus estudios de derecho en Polonia este próximo curso. "Eso no significa que vaya a dejar la carrera, quiero terminarla y ejercer como abogada" ha explicado la joven estudiante de Derecho en la Universidad de Granada, sobre esta renuncia. "Mi vida ha cambiado. Puede adivinar en cierto modo por qué me quedo", ha confesado la nueva novia del diestro valenciano.

Sin embargo, la joven no ha querido confirmar si acompañará a Enrique Ponce en su gira por América, aunque todo parece apuntar a un sí.

Tras aparecer la pasada semana las primeras imágenes de la pareja en la playa, Ana ha señalado que no va buscando a la prensa rosa ni le gusta aparecer en ella: "No sé lo que están diciendo por ahí sobre mí. No llamo a ningún paparazzi para que me pille con Enrique. Al revés, intento que no nos vea nadie, aunque entiendo que a veces es imposible", ha explicado la joven.

INDIRECTAS A PALOMA CUEVAS

Antes los últimos polémicos mensajes publicados en sus redes sociales, la estudiantes afirmó que "no eran para nadie en concreto. No busco ningún enfrentamiento con nadie", a la vez que puntualizó sobre la diferencia de edad entre el torero y ella que "eso no nos importa, estamos muy enamorados, y el amor no conoce edades".

La joven ha señalado que no conoce a Cuevas y ha incicido en que no ha roto ningún matrimonio. "Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años" ha incidido la joven almeriense.

Sobre los rumores respecto a la boda, la joven ha señalado que aún es pronto para hablar de ello. "Lo único que puedo decirle es que somos muy felices y estamos muy enamorados" ha explicado Ana Soria.

