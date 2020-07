21 años y estudiante de derecho. Así es Ana Soria, la joven que ha conquistado el corazón del torero Enrique Ponce, y que ha provocado que ponga punto final a su matrimonio con Paloma Cuevas tras más de 24 años juntos.

Así es Ana Soria, la joven que ha puesto punto final al matrimonio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas

¿Quién es Ana Soria?

Ana Soria tiene 21 años y es una joven estudiante de derecho, que aspira a ser actriz. Además, la joven pertenece a una prestigiosa familia almeriense.

La relación con Enrique Ponce habría comenzado en agosto de 2018, cuando ella le escribió a través de sus redes sociales, y parece ir en serio, ya que la pareja habría pasado el último fin de semana en Mojácar, Almería, en la urbanización Marina de la Torre donde reside su familia.

Ana Soria habría contactado hace dos años con el diestro valenciano Enrique Ponce a través de las redes sociales. Y es que ella es una gran admiradora del mundo del toro y la equitación. Además, todo apunta a que ambos podrían estar planeando su boda, aunque la situación actual es complicada para el torero que está sumido en medio del divorcio con Paloma Cuevas.

PRIMERA FOTO JUNTOS

El torero Enrique Ponce ha publicado en Instagram la primera foto juntos tras hacerse pública su relación. En la instantánea, subida en los "stories", se ve a ambos abrazados y muy sonrientes con el emoji de un corazón.

Enrique Ponce publica su primera foto con Ana Soria | INSTAGRAM

Ana Soria también ha publicado en los últimos días una foto en esta red social cuyo mensaje parece dirigido a la ex-mujer del diestro valenciano, Paloma Cuevas. "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz." rezaba el mensaje de la joven estudiante de derecho.

Pocas horas después, la joven ha eliminado su cuenta en Instagram, y es que las noticias de su relación la han sobrepasado y se sentiría desbordada, según los colaboradores del programa "Viva la Vida".

Ana, que fue la primera en compartir la fotografía con el torero, también puso un post en su perfil con las palabras citadas en una imagen en la que aparecía muy sonriente, como dando a entender, que después de ''la tormenta siempre sale la calma''. Pero, por sus últimos momentos, las cosas no han sido como se esperaba, y la joven almeriense ha decidido cerrar su cuenta en Instagram.

